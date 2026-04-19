Izvor: Uprava policije

Državljanin Ukrajine S.T. uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično djelo falsifikovanje isprave, saopštili su iz Uprave policije (UP).

Njega su uhapsili službenici Regionalnog centra granične policije „Jug“ – Stanice granične policije Herceg Novi.

Naime, S.T. je jutros kontrolisan na graničnom prelazu Debeli Brijeg, kada je upravljao vozilom marke „BMW X5“, ukrajinskih registarskih oznaka.

“Uvidom u vozačku dozvolu koju je dao na uvid, službenici granične policije i FRONTEX-a posumnjali su da je riječ o falsifikovanom dokumentu, što je naknadnim provjerama i potvrđeno”, dodaju iz UP.

Kako zaključuju, nakon prikupljenih obavještenja od S.T, on je po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom uhapšen i uz krivičnu prijavu biće sproveden nadležnom tužiocu na dalje postupanje.