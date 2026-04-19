Policija je podnijela krivičnu prijavu protiv Kosovara Naima Oručija (57) zbog sumnje da je u Baru, u naselju Utjeha - Kunje, gradio višespratne zgrade bez dozvole na dvije državne parcele i tako nezakonito zauzeo zemljište i oštetio životnu sredinu.

Uprkos proklamovanoj borbi države protiv divlje gradnje, Naim Oruči uspio je da na državnom zemljištu izgradi dvije zgrade u naselju Utjeha - Kunje i prokrči šumu do mora. Oručiju je to pošlo za rukom u posljednje tri godine, i to nakon što mu je porušen objekat građen na tom državnom zemljištu.

Bez prijave građenja i dokumentacije, na protivpravno zauzetom državnom zemljištu, u dužini do morske obale, prokrčio je šumu, djelimično izravnao teren i srušio stjenovitu obalu, napravivši i kaskade na kosini do mora, u dužini oko 600 metara i širini od 50 metara.

Iz policije su kazali i da su od više lica prikupili obavještenja, te da su nizom preduzetih aktivnosti došli do sumnje da je osumnjičeni, izvodeći sve pomenute radove na državnom zemljištu bez odgovarajućih dozvola i dokumentacije, stekao protivpravnu imovinsku korist od oko tri miliona eura, a na štetu budžeta Crne Gore po osnovu neplaćenih dažbina.

Na taj način, značajno je devastiran prostor, trajno narušen ambijentalni izgled obale i prouzrokovana šteta životnoj sredini, a sve je rađeno bez dozvole i odobrenja, na državnom zemljištu, navode iz Uprave policije.

Pojašnjavaju da je sve to na terenu utvrdila Komunalna policija i inspekcija Opštine Bar, ali i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom.

Iako se policija pohvalila podnošenjem krivične prijave za više krivičnih djela ekološkog kriminala, u saradnji s Osnovnim državnim tužilaštvom (ODT) u Baru, mještani su “Vijestima” kazali da se na državnim parlecema 4107/23 i 4107/1 u Katastrskoj opštini Kunje radovi izvode već tri godine, koliko je bilo potrebno da se stvori ogoljeni pad s brda do mora i da “niknu” dvije višespratne zgrade.

Iz barskog ODT-a su “Vijestima” kazali da je predmet formiran 9. februara ove godine kod državnog tužioca Kenana Muzurovića i da je u u fazi izviđaja.

“Vijesti” očekuju odgovore od Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, kojim rukovodi Slaven Radunović, da li je Urbanističko-građevinska inspekcija postupala u ovom slučaju, te da li će biti naređeno rušenje, kao i prije tri godine.

Činjenicu da se na državnoj imovini tri godine gradilo dodatno alarmantom čini to što je osumnjičeni Kosovar i ranije to činio - na istom zemljištu.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je u aprilu 2024. godine postupilo po rješenju o rušenju objekta na katastarskoj parceli 4107/1 KO Kunje jer je bio izgrađen bez prijave građenja i dokumentacije.

Prema rješenju Ministarstva iz marta 2023. godine, u koje “Vijesti” imaju uvid, piše da je Oruči sagradio prizmelje stambenog objekta veličine oko 550 metara kvadratnih i da je rađeno nakon što mu je urbanističko-građevinska inspektorka zabranila gradnju u decembru 2022. godine.

Isto rješenje pokazuje da je Oruči tada pokušao da legalizuje objekat koji je sagradio na državnoj imovini. To je bio jedan od argumenata koje je njegov advokat, Arben Hodžić, naveo u žalbi koju je u ime Kosovara podnio na rješenje o rušenju od prije tri godine.

U rješenju Ministarstva se navodi da je on pokrenuo postupak legalizacije, o čemu u spisima predmeta postoje dokazi, ali da to, kako piše, nije moglo biti od uticaja na odlučivanje postupajuće inspektorke, “uzevši u obzir konkretne okolnosti predmetne upravne stvari”.

“Žalitelj (Oruči) je izvodio radove na izgradnji objekta u vrijeme važenja Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, što znači da se na predmetnom objektu ne odnose zakonske odredbe o legalizaciji, koje se odnose na objekte čija je gradnja završena, dakle na izgrađene objekte”, navodi se u rješenju Ministarstva kojim je dobijena žalba na rješenje o rušenju.

Advokat Hodžić do zaključenja ovog broja nije odgovorio na upit novinarke o aktuelnim i prethodnim projektima Oručija, kao i kako je, između ostalog, mogao da započne i razvije radove na parceli na kojoj je prije samo nekoliko godina bio porušen objekat koji je on finansirao...

Ekološka inspektorka Vesna Vučinić kazala je redakciji da je Ekološka inspekcija 12. marta i 3. aprila ove godine obavila inspekcijski nadzor na dvije državne parcele, a na inicijativu Javnog preduzeća za upravljanje Morskim dobrom i Komunalne policije i inspekcije Opštine Bar.

“Navedena inicijativa se odnosila na izvršene radove krčenja i ravnanja terena, na državnim katastarskim parcelama, što je uslovilo narušavanje ambijentalnog prostora, devastaciju i ugrožavanje životne sredine, bez potrebnih dozvola i odobrenja”, kazala je ona “Vijestima”.

U trenutku inspekcijskog nadzora, kako tvrdi, na parcelama nije bilo ljudi ni radova.

“Na parcelama su izgrađena dva veća višespratna objekta, u kojima nisu zatečena lica. Napravljen je foto zapis sa lokacije. Navedene katastarske parcele nisu u zaštićenom području. Ekološka inspekcija je, u skladu sa svojim nadležnostima, dostavila Agenciji za zaštitu životne sredine obavještenje za eventualno pokretanje postupka utvrđivanja štete u životnoj sredini ili neposredne opasnosti od štete u životnoj sredini”, saopštila je listu Vučinić.

Tri mještanina Utjehe - Kunja s kojima su “Vijesti” razgovarale kazali su da su se nadležnima obraćali više puta i zbog različitih problema od početka izgradnje, prije tri godine.

Kako su naveli, znali su da je na tom mjestu porušen objekat istih “investitora” 2023. godine, pa ih je zabrinulo kad je počeo da se gradi novi, a zatim i još jedan, i kad je ogoljena šuma i napravljene kaskade za, tvrde oni, nove objekte, ili bazene - tik uz more.

Obavijestili su “Morsko dobro”, na čijem čelu je Mladen Mikijelj, koje nema ovlašćenja za sprovođenje inspekcijskog nadzora niti za vođenje upravnih ili prekršajnih postupaka, ali je u obavezi da sve uočene nepravilnosti u zoni morskog dobra odmah prijavi nadležnim inspekcijskim organima, što je u ovom slučaju i učinjeno.

Mještani kažu da su se obraćali i Komunalnoj policiji i inspekciji Opštine Bar, jer su na prilazu gradilištu prošle godine zatekli rampu koja blokira prolaz na državni put, koji vodi do uzurpirane državne parcele. Svojim angažmanom, kako kažu, uspjeli su da izdejstvuju uklanjanje rampe.