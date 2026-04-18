Osumnjičeni bespravno sjekao brezu u državnoj šumi, pričinjena šteta Upravi za šume

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ podnijeli su krivičnu prijavu protiv jedne osobe zbog sumnje na šumsku krađu na teritoriji Bijelog Polja.

Kako je saopšteno, Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju procesuiran je U.V., za kojeg se sumnja da je početkom aprila bespravno posjekao određenu količinu stabala breze u državnoj šumi u mjestu Kleče.

Na taj način, kako navode iz policije, pričinjena je materijalna šteta Upravi za gazdovanje šumama i lovištima.

Iz policije ističu da su ove aktivnosti dio šire borbe protiv ekološkog kriminala, koji je označen kao jedan od nacionalnih prioriteta.

Naglašavaju da će nastaviti sa intenzivnim aktivnostima na sprečavanju bespravne sječe šuma, otkrivanju i procesuiranju izvršilaca krivičnih djela, s ciljem očuvanja prirodnih resursa Crne Gore.