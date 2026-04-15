Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odbacilo je krivičnu prijavu koju je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podnijelo protiv bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića zbog sumnje da je izvršio krivično djelo oduzimanje i uništenje službenog pečata i službenog spisa.

Prema odluci podgoričkog ODT-a, u koju je Pobjeda imala uvid, ne postoji osnovana sumnja da je Katnić izvršio navedeno, niti bilo koje drugo krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Specijalno državno tužilaštvo je ovu prijavu podnijelo 12. juna prošle godine, zbog sumnje da je Katnić bio navodno odgovoran za nestanak spisa jednog predmeta formiranog u Specijalnom državnom tužilaštvu sredinom 2021. Ipak, za takvu tvrdnju SDT nema dokaza, pa je Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici rješenje o odbacivanju prijave donijelo 25. marta 2026.

Katnić je, prilikom saslušanja pred ODT, podsjetio da je funkciju glavnog specijalnog tužioca obavljao od jula 2015. do 17. februara 2022. godine, nakon čega je razriješen i penzionisan.

“Prije odluke o razrješenju, svaki papir i akt kao i sve spise koji su bili evidentirani na moje ime, a nijesu vezani za konkretne krivične predmete, razdužio sam preko tročlane komisije, a o čemu je sačinjen zapisnik. Sve predmete sam zaduživao i razduživao preko interno-dostavne knjige”, ustvrdio je Katnić.

Nekadašnji prvi čovjek SDT-a je dodao da su svi predmeti koje je zadužio završeni i predati pisarnici prije nego što mu je prestala funkcija.

Pored toga, istakao je da se nikada nije dogodilo da on ili bilo ko od specijalnih tužilaca pozove pisarnicu i usmeno da nalog da se u bilo kojem upisniku evidentira ime obrađivača predmeta koji će biti postupajući tužilac.

“Nikada se nije dogodilo da se na navedeni način u upisnik ne upišu podaci ko je podnosilac prijave i ostali podaci. Dakle, svi predmeti su zaduženi i razduženi preko interno-dostavne knjige. Svi završeni predmeti su se nalazili u pisarnici i predati su preko interno-dostavne knjige”, naglasio je Katnić na saslušanju.

Pored Katnića, pred podgoričkim ODT saslušana je i svjedokinja Slobodanka Vojvodić, koja je od 2017. do 2023. godine bila zaposlena najprije kao upisničarka, a potom kao zapisničarka u SDT-u.

Vojvodić je u tužilaštvu ispričala na koji način je funkcionisao posao na njenom radnom mjestu, ali se i izjasnila o navodima iz krivične prijave, poručivši da je Milivoje Katnić nikada nije pozvao da joj daje bilo kakve instrukcije.

“Na osnovu uvida u kopiju krivičnog upisnika za razne predmete Ktr-S, za dan 24. 6. 2021. godine, kada je u koloni redni broj upisan Ktr-S 198/21 sa datumom upisa 24. 6. 2021. godine, navela bih da sam ja upisala broj 198/21, datum 24. 6. 2021. godine, te u koloni sadržaj upisala službena zabilješka sa čijom sadržinom nijesam upoznata niti sam istu imala na uvid”, istakla je svjedokinja Vojvodić i dodala da je u koloni napomena kao obrađivača predmeta upisala tadašnjeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića.

Naglasila je i da je upraviteljka pisarnice Lidija Vitorović tromjesečno vršila kontrolu svih upisnika.

“Pojasnila bih da sam na poziv vjerovatno nekog iz kancelarije zaposlenih, moguće upisničara, stručnih saradnika ili nekog od specijalnih državnih tužilaca u navedeni upisnik upisala podatke koje sam već navela. Poziv je uslijedio od strane nekog od zaposlenih”, kazala je, između ostalog, svjedokinja.

Vojvodić je takođe ponovila da se primopredaja predmeta od specijalnih državnih tužilaca vršila preko njihove interne dostavne knjige, te da su se svi ulazni akti koji idu preko pisarnice dostavljali preko interne dostavne knjige koja se nalazi u pisarnici, pojedinačno za svakog specijalnog tužioca, kao i za GST.

“Nijesam pitala zaposlenog koji me je pozvao da upišem podatke u upisnik ko je podnosilac i ostalo, jer moguće da se radilo o nekim povjerljivim, tajnim ili drugim podacima, što je bilo uobičajeno. Dešavalo se da specijalni tužioci ili zaposleni pozovu na ovaj način kako bih u upisnik upisala podatke, sadržaj i dr., međutim, sigurna sam da me Milivoje Katnić nikad nije pozvao kao ni za predmet Ktr-S 198/21”, poručila je ona.

Prema njenim riječima, Katnić je imao mali broj predmeta koji su bili evidentirani.

“Postoji mogućnost da je drugi tužilac bio obrađivač predmeta, a isti je ili neko od zaposlenih tražio od mene da u upisnik kao obrađivača upišem Milivoja Katnića, a što ja ne bih uradila da to nije traženo od mene”, navela je svjedokinja Vojvodić.

Sa druge strane, nije isključila mogućnost da je neko pogriješio kada je tražio da se u upisnik upiše tadašnji glavni specijalni tužilac.

“Moguće je da je predmet preveden u neki drugi upisnik ili je spojen sa drugim predmetom pa je izostala evidencija u upisniku. Službena zabilješka se sačinjava u raznim situacijama, na primjer saslušanju neke stranke, svjedoka, događaju i slično”, zaključila je Vojvodić pred tužilaštvom.