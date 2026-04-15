Nakon što je zapalio automobile, vidi se na snimcima sa video nadzora, maskirani piroman je mirno bez žurbe napustio ograđeni parking...

Maskiran muškarac ušao je u noći između ponedjeljka i utorka na parking Uprave za imovinu u Maslinama, a potom benzinom polio automobil Rožajca Muja Mujevića, a potom i “audi Q8”, koji je policija uduzela od Tamare Zvicer.

Prve procjene policije su da je na parkingu Uprave za državnu imovinu potpuno ili djelimično zapaljeno 12 oduzetih automobila visoke klase, čija je vrijednost oko milion eura.

“Vijesti” saznaju da je u požaru zapaljen i “audi Q8”, koji je policija u septembru 2024. godine, oduzela od Tamare Zvicer, supruge odbjeglog šefa kavačkog klana Radoja Zvicera.

Riječ je o automobilu proizvedenom 2023. godine, a koji je od Tamare Zvicer oduzet tokom kontrole saobraćaja u Tivtu, nakon što je utvrđeno da je “audi” potraživao Interpol.

Policija je tada saopštila da je nakon vještačenja i razmjene podataka u procesu operativne policijske saradnje utvrđeno da je na automobilu mehanički prepravljen i izmijenjen broj šasije.

Oni su protiv Tamare Zvicer tada podnijeli prekršajnu prijavu zbog sumnje da je počinila prekršaj iz Carinskog zakona.

U požaru je uništeno i nekoliko skupocjenih automobila, koji su privremeno oduzeti po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, a za njihovo čuvanje do končanja postupaka, bila je zadužena Uprava za državnu imovinu, kojom godinama rukovodi Koča Đurišić.

Podaci policije su da je požar podmetnut u 04.35 časova na parkingu Uprave za državnu imovinu u Maslinama, a buktinja je potpuno uništila četiri, dok je vatra oštetila još osam automobila.

Dan nakon požara u kojima su uništeni automobili velike vrijednosti postavlja se pitanje da li je država adekvatno i na dobroj lokaciji čuvala oduzeta vozila.

Uprava za državnu imovinu je juče odmah saopštila da su preduzeli “sve neophodne korake i mjere u cilju obezbjeđivanja lokacije”, te da je parking 24 sata obezbjeđivala privatna sekjuriti firma, pišu "Vijesti".

“Lokaciju 24 sata dnevno, na tri pozicije, obezbjeđuje firma NGS Security, a prostor je pokriven video-nadzorom. Tokom 2025. godine stepen protivpožarne zaštite povećan je na najveći mogući nivo koji dozvoljava ta lokacija. Broj protivpožarnih aparata je značajno uvećan i raspoređeni su na svim kritičnim tačkama. Cjelokupno područje obezbijeđeno je i hidrantskom mrežom, koja je u prethodnom periodu testirana i obnovljena. U cilju smanjenja rizika, sprovedena je obuka službenika iz oblasti prevencije izbijanja požara”, navodi se u saopštenju.

Vlada je još 2015. godine donijela odluku da se u krugu nekadašnje vojne kasarne u Maslinama skladište privremeno i trajno oduzeta vozila. Prije toga je država na nekoliko lokacija čuvala privremeno oduzeta vozila, a sličan incident dogodio se i 2011. godine, kada je na Ćemovskom polju u požaru uništeno više automobila.

Šteta je tada bila milionska, a Ministarstvo unutrašnjih poslova je godinama kasnije po privatnim tužbama vlasnika oduzetih automobila, plaćalo ogromnu odštetu.

Uprava za državnu imovinu navodi da je lokacija u Maslinama “rješenje naslijeđeno iz prethodnog perioda”, te da sve čine kako bi državna i oduzeta imovina na ovoj privremenoj lokaciji bile bezbjedne.

“U prethodnom periodu ukazivali smo nadležnim organima da pomenuta lokacija ne zadovoljava u potpunosti evropske standarde, te da bi trebalo da je obezbjeđuje Uprava policije. Takođe smo istakli potrebu da državno vatrogasno vozilo bude dostupno 24 sata na toj lokaciji, kao i da se, u krajnjem, teži izmještanju parking prostora za državna i oduzeta vozila van naseljenog mjesta. Uprava za državnu imovinu je u tom pravcu sprovela određene aktivnosti kako bi se obezbijedila i privela namjeni nova lokacija koja bi bila u skladu sa svim međunarodnim standardima”, zaključuje se u saopštenju.