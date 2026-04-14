Iz Uprave za državnu imovinu su saopštili da je požar koji je jutros u ranim jutarnjim satima izbio na parkingu u Maslinama, u kojem su uništena četiri, a oštećeno osam vozila, najvjerovatnije je namjerno podmetnut, i da to pokazuju snimci video-nadzora.

Iz Uprave navode da zbog istrage koja je u toku za sada ne mogu iznositi više detalja o ovome.

“U prethodnom periodu preduzete su brojne mjere kako bi se lokacija maksimalno obezbijedila. Parking je pod stalnim nadzorom, a na tri pozicije ga 24 sata dnevno obezbjeđuje zaštitarska firma. Prostor je u potpunosti pokriven video-nadzorom.Tokom 2025. godine dodatno je unaprijeđen sistem protivpožarne zaštite, u skladu sa mogućnostima koje lokacija dozvoljava. Značajno je povećan broj protivpožarnih aparata, koji su raspoređeni na svim kritičnim tačkama, dok je hidrantska mreža obnovljena i testirana”, saopšteno je Uprave za imovinu.

Ističu da su službenici su prošli obuke iz oblasti prevencije požara, a u saradnji sa nadležnim preduzećima formiran je i protivpožarni pojas širine od pet do deset metara oko cijelog parkinga, te da se redovno uklanja nisko rastinje i biljni otpad kako bi se smanjio rizik od izbijanja požara.

Uprava naglašava da je trenutno rješenje privremenog karaktera i naslijeđeno iz ranijeg perioda, te da čine sve kako bi državna i oduzeta vozila na ovoj lokaciji bila bezbjedna.

“U više navrata smo ukazivali nadležnim institucijama da postojeća lokacija ne ispunjava u potpunosti evropske standarde. Između ostalog, predlagano je da prostor obezbjeđuje policija, da vatrogasno vozilo bude stalno dostupno, kao i da se parking za državna i oduzeta vozila izmjesti van naseljenog područja”, kazali su iz Uprave.

U tom pravcu, Uprava je već preduzela određene korake kako bi obezbijedila novu lokaciju koja bi u potpunosti odgovarala međunarodnim standardima.