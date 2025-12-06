U istom periodu, osam stranih državljana je smješteno u Prihvatilište za strance. Shodno sporazumima o vraćanju i prihvatanju lica čiji je ulazak ili boravak nezakonit, susjednim državama je u skraćenom postupku predato 16 stranih državljana.

Podgorička policija je tokom novembra, u okviru operativno-taktičke akcije „Stranac“ i u saradnji sa inspekcijskim službama, sprovela ukupno 2.407 mjera usmjerenih na kontrolu kretanja, boravka i rada stranih državljana u Crnoj Gori.

Pripadnici Sektora granične policije realizovali su 27 samostalnih akcija pojačane kontrole, dok je u saradnji sa nadležnim inspekcijskim službama sprovedeno dodatnih 30 akcija.

Tokom ovog perioda donijeto je:

197 rješenja o povratku lica,

204 rješenja o otkazu boravka do 90 dana,

22 rješenja o protjerivanju stranih državljana,

prinudno udaljeno 22 lica,

podnijete 1.022 inicijative za prekid privremenog boravka.

Ukupan broj izdatih prekršajnih naloga i prijava u novembru iznosio je 924, a naplaćeno je 57.776 eura kazni. Osam stranih državljana smješteno je u Prihvatilište za strance, dok je 16 lica, čiji je ulazak ili boravak bio nezakonit, predato susjednim državama u skraćenom postupku, shodno sporazumima o vraćanju i prihvatanju.