Apelacioni sud će u žalbenom postupku biti upoznat, u žalbama, sa pravnim navodima odbrane

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Martin Janković osuđen je u Višem sudu na kaznu od dvije godine i šest mjeseci zatvora, a da u toj nepravosnažnoj presudu ne postoji ni jedan materijalni i personalni dokaz u odnosu na njega, kazao je Vijestima branilac tog Baranina, advokat Zoran Piperović.

Barani Martin i Stefan Janković, Edin i Elvin Muratović, Vladimir Ulama, Marko Peruničić i Stefan Mićić osuđeni su 15. oktobra u podgoričkom Višem sudu ukupno na 19 godina zatvora jer su, po nalogu šefa te kriminalne grupe, tokom avgusta 2020. godine pratili i osmatrali Nikolu Spasojevića, izvjesnog Ivana i još neke osobe i čekali uputstva za njihovu likvidaciju.

Presudu je izreklo Vijeće sudije Igora Đuričkovića.

"Moj branjenik Martin Janković osuđen je u Višem sudu na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine i šest mjeseci, a da u toj nepravosnažnoj presudi ne postoji ni jedan materijani i personalni dokaz u odnosu na njega. Čak šta više, i ono što tretira Skaj aplikacija na osnovu koje je isključivo i donesena presuda, ne tretira kriminalno ponašanje mog branjenika", kazao je Piperović.

"Da je sud na osnovu navoda iz optužnice izašao na lice mjesta nesumnjivo bi utvrdio da je apsolutno nemoguća tvrdnja tužilaštva da je Janković sa okolnih brda osmatrao nečije objekte u centru Bara, osim ako ne postoji neka specijalna teleskopska sprava sa koje se može sa područja podno Rumije ili Lisinja nešto u centru Bara vidjeti. Uzgred, specijalni tužilac je na glavnom pretresu kazao da je Skaj slučajni dokaz, pa smo tako na osnovu novine koja nije poznata u našem procesnom zakonodavstvu dobili osuđujuću odluku, prenose Vijesti.

Apelacioni sud će u žalbenom postupku biti upoznat, u žalbama, sa pravnim navodima odbrane. Nadam se da će ta argumentacija biti uvažena. Borba protiv kriminala da, ali presude isključivo na osnovu Skaj prepiske, svakako ne, jer su nezakonite", rekao je Piperović.