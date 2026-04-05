Sud u Podgorici izrekao i novčanu kaznu od 300 eura

Sud za prekršaje u Podgorici kaznio je M.R. sa 15 dana zatvora jer je vozio bez položenog vozačkog ispita i odbio testiranje na prisustvo psihoaktivnih supstanci, prenosi portal Vijesti.

Kako je saopštila sudija Ana Bokan, okrivljeni je 2. aprila 2026. godine učestvovao u saobraćaju na teritoriji Podgorice bez vozačke dozvole, a tom prilikom odbio je da se podvrgne analizi na prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu.

"Sud za prekršaje u Podgorici kaznio je okrivljenog M.R. kaznom zatvora u trajanju od 15 dana zbog izvršenja prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, dok mu je za drugi prekršaj izrečena novčana kazna od 300 eura", kazala je Bokan.

Uz kaznu zatvora, M.R. je sankcionisan i novčano zbog kršenja više odredbi Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.