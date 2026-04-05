Sud za prekršaje u Podgorici kaznio je B.T. zatvorskom kaznom od 30 dana zbog drskog ponašanja prema bivšem gradonačelniku Podgorice Miomir Mugoša

"Sud za prekršaje u Podgorici kaznio je okrivljenog B.T. kaznom zatvora u trajanju od 30 dana zbog izvršenja prekršaja iz čl. 7 st. 2 Zakona o javnom redu i miru, odnosno jer se dana 01.04.2026. godine, na javnom mjestu, u dijelu opštine Podgorica, naročito drsko ponašao prema bivšem gradonačelniku Podgorice M.M.", izjavila je "Vijestima" sudija Ana Bokan, portparolka suda.

Punomoćnik Mugoše, advokat Predrag Đolević, izjavio je "Vijestima" da se ne radi o drskom ponašanju na javnom mjestu, već da je riječ o porukama uvredljive sadržine upućenim Mugoši.