Sud za prekršaje u Podgorici osudio je F. U. na 60 dana zatvora jer je 18. oktobra kao vozač odbio da se testira na prisustvo droge u organizmu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

To je Vijestima kazala sutkinja i portparolka tog suda Ana Bokan.

Ona je kazala i da je F. U. povratnik u vršenju istog prekršaja.

F. U. su takođe izrečena tri kaznena boda i zabranjeno mu je da upravlja motornim vozilom B kategorije četiri mjeseca.

"Sud za prekršaje u Podgorici kaznio je okrivljenog F. U. kaznom zatvora u trajanju od 60 dana zbog izvršenja prekršaja iz člana 317a stav 1 tačka 7, u vezi člana 291 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, odnosno jer je isti dana 18. 10. 2025. godine, kao učesnik u saobraćaju, odbio da se podvrgne testiranju na psihoaktivne supstance. Ukazujemo da se radi o povratniku u vršenju istovrsnog prekršaja. Istim rješenjem okrivljenom su izrečena 3 kaznena boda i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 4 mjeseca", izjavila je sudija Bokan, pišu Vijesti.