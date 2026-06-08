Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković će biti među favoritima na predstojećem Vimbldonu.

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Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković imaće na Vimbldonu jednu od poslednjih šansi za osvajanje 25. grend slema. Srpski as je posle Rodžera Federera najuspješniji igrač na prestižnom londonskom turniru, ali legendarni Džon Mekinro se ne usuđuje da kaže da je to poslednja prilika za karijerni podvig, već da će to biti najbolja šansa koja mu se ukazala u poslednje vrijeme.

Na Vimbldonu ponovo neće biti povrijeđenog Karlosa Alkaraza, dok je Janik Siner uzdrman teškim porazom na Rolan Garosu. Ono što Đokoviću ide u prilog je nekonstatnost nove generacije na travnatoj podlozi, ali veliki peh će mu biti pad na ATP listi. Novak će na Vimbldon kao sedmi teniser svijeta, što znači da na Janika Sinera može već u četvrtfinalu... Ipak, Mekinro vjeruje da Novak još nije rekao sve što se tiče najvećih turnira.

"Ne znam za poslednju šansu, ali vjerovatno najbolju. On zna kako da igra na travi skoro bolje od bilo koga, a nema mnogo igrača koji se osjećaju prijatno na njoj", rekao je legendarni Amerikanac i dodao:

"Takođe, poeni su kraći. Sada ima 39 godina. U jednom trenutku, izgledalo je da mu ide prilično dobro, ali vrućina ga je malo pogodila. Nema sumnje u to. Ali i dalje izgleda kao da je u odličnoj formi. Nije baš toliko brz, njegova izdržljivost je malo manja, tako da mi se ovo čini kao njegova najbolja šansa, svakako".

Mekinro bio oduševljen izdanjem na Rolan Garosu

Iako je Novak Đoković poražen u trećoj rundi na Rolan Garosu, svi su se složili u jednom - Novak ponovo igra prepoznatljiv tenis!

"Mislim da je njegov nivo prilično visok.Objasnite mi kako ovaj momak to radi kada uopšte ne igra između velikih turnira", zbunjeno je upitao Mekinro i dodao:

"Izlazi na teren i igra kao da nije ni prestajao da igra. Znam da ga više ne zanimaju drugi turniri, ali normalno bi bilo da mora da odigra neke od njih kako bi ostao u ritmu za najveće turnire, ali za njega to očigledno ne važi, on prkosi vremenu".