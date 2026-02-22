Protiv roditelja maloljetnice biće podnijeti zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić



Postupajući po prijavi direktorice Osnovne škole “Maršal Tito” u Ulcinju da joj je 14. decembra 2025. godine sa jednog profila na Instagram mreži upućena poruka u kojoj se navodi da je u pomenutoj školi postavljena bomba koja će eksplodirati 16. decembra 2025. godine, policija je identifikovala izvršioca i podnijela krivičnu prijavu.

Naime, službenici Sektora za borbu protiv kriminala, Grupe za suzbijanje krivičnih djela visokotehnološkog kriminala zajedno sa službenicima Regionalnog centra bezbjednosti “Jug”, Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj preduzeli su niz aktivnosti na identifikaciji lica koje je uputilo spornu poruku i rasvjetljavanja ovoga događaja, te je utvrđeno da je sporna poruka upućena od strane maloljetnog lica starog 14 godina iz Ulcinja.

Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju po čijem su nalogu službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj protiv ovoga lica podnijeli krivičnu prijavu zbog sumnje da je izvršila krivično djelo izazivanje panike i nereda, u redovnom postupku.

Takođe, protiv roditelja maloljetnice biće podnijeti zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz člana 37 Zakona o zaštiti od nasilja u porodici - zanemarivanje.

Uprava policije ukazuje na obavezu roditelja o vođenju brige i vaspitanju svoje djece, te apeluje da povećaju nadzor i kontrolu svoje djece u odnosu na njihovo postupanje u sajber prostoru.

U suprotnom roditelji podliježu prekršajnoj odgovornosti shodno Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici, odnosno, prekršajno se mogu kazniti ukoliko ne sprečavaju dijete u štetnom druženju ili na drugi način u većoj mjeri zanemaruju podizanje i vaspitanje djeteta.