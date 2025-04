Lazović je u razgovoru sa Pljevljakom potencirao da će u problemu biti Vladimir Bajčeta i tog sagovornika je podučavao da ne pokušava da izgladi situaciju ako ga “Bajčo zovne”...

Policajac Petar Lazović pohvalio se saradniku iz podzemlja da ga je zvao Vuk Vulević da mu kaže da će pobiti one koji su napali Beranca Marka Zekića samo nekoliko sati nakon što je taj Beranac pretučen u ljeto 2020. godine u jednom podgoričkom lokalu.

To je napisao 5. avgusta 2020. godine nešto poslije 21 sat, u komunikaciji sa Pljevljakom Nikolom Spasojevićem nastanjenim u Baru, pišu Vijesti.

Zekić u podgoričkom Višem sudu odgovara zbog optužbi da je šef kriminalne grupe odgovorne za dvostruko ubistvo na Veruši, koje je, prema tvrdnjama specijalnih tužilac, počinio iz osvete zbog dobijenih batina u podgoričkom Siti kvartu.

Lazović je u razgovoru sa Pljevljakom potencirao da će u problemu biti Vladimir Bajčeta i tog sagovornika je podučavao da ne pokušava da izgladi situaciju ako ga “Bajčo zovne”...

"Kako će na*ebat ovaj Bajčo, napao mi dobrog druga, njih 4, on i Marinko Banović. Strašnog momka i hrabrog, hajduka kao ti. Tu su brate na zid nalećeli. Brate momak je prehrabar, bio sa djevojkom. Zvao me Vuk da će ih pobit", napisao je te noći Pljevljaku tadašnji neformalni vođa policijskog Tima za posebnu operativnu podršku.

"Vijesti" su 6. avgusta 2020. godine Upravu policije pitale da li imaju informaciju da je dan ranije, u Podgorici, teško pretučen Marko Zekić, šta se tačno dogodilo i da li je taj Beranac saslušan kako bi, eventualno, dao podatke koji su od interesa za istragu.

Na ta pitanja nikada nije odgovoreno, niti su akteri procesuirani iako je tadašnji policajac Lazović, kako proizlazi iz prepiske sa više optuženih kriminalaca, istog dana imao sve podatke i znao da se priprema osveta.

Dva mjeseca i desetak dana nakon što je dobio batine, Zekić je, kako tvrdi Specijalno državno tužilaštvo, iz osvete ubio Podgoričanina Nemanju Prelevića (28) i njegovog prijatelja Danila Pekovića (19).

Da su Prelević, Peković, Vladimir Bajčeta i Marinko Banović akteri napada na Beranca, objelodanjeno je nakon što je podignuta optužnica protiv njegove grupe.

Nakon što je sagovornika obavijestio da ga je zvao Vuk, Lazović pojašnjava da je riječ o Berancu Vuku Vuleviću, a da je pretučen Marko Zekić iz Berana.

“Drug nas svih, hajduk... Ma on ti je sa Vukom V. nerazdvojan... Momčina”, piše on.

Prepričava mu i da je Zekić bio sa djevojkom, a da bi napadače "tu ostavio" da je "imao utoku"...

"Da je imao utoku tu bi ih ostavio", piše on i dodaje da je Zekić "toliko častan" da nikome ništa nije rekao, nego da je otišao u Berane "za alat" i krenuo nazad.

"On koliko je častan nikom nije pričao, otišao za BA po alat i krenuo nazad, meni slučajno javi jedan, ja zovnem Vuka i Vuk ga zovne i zaustavi. I Vuk zvao me, bgm na*ebaće. Nemoj Bajčo tebe da zove da peglaš i to", uči on sagovornika.

Nakon što mu Pljevljak odgovara da ne brine, Lazović mu piše:

"Znam nego se falio on da si ga ti posle toga zvao da ga poštuješ itd..."

Petar Lazović uhapšen je 18. jula 2022. godine, kada su mu lisice na ruke stavljene po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), zbog optužbi da je policijsku službu podredio interesima kavačkog klana.

Od tada policija traga i za njegovim kolegom iz službe i klana, Ljubom Milovićem, koji je obuhvaćen u više optužnica Specijalnog državnog tužilaštva.

Te optužbe uslijedile su nakon što je SDT, po nalogu tada izabranog glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića, u maju 2022. godine ponovo formirao krivični predmet, a na osnovu podataka koje je Europol još u junu 2021. slao ranijem rukovodstvu tog tužilaštva.

Prethodno je tadašnji specijalni tužilac Saša Čađenović u januaru 2022. godine, donio odluku da nema elemenata za pokretanje krivičnog postupka protiv bilo koga. Tada je glavni specijalni tužilac bio Milivoje Katnić.

Čađenović je zbog sumnje da je postao pripadnik kriminalne organizacije uhapšen 9. decembra 2022. godine, a Katnić i otac Petra Lazovića, bivši policijski funkcioner Zoran Lazović 14. aprila 2024. godine. I njima na teret stavljaju da su štitili kavčane.

Crnogorska, ali i više stranih policija tragaju i za Radojem Zvicerom, čije ime je nedavno dodato na listu najtraženijih bjegunaca Evrope. To je učinjeno nakon što je Austrija za njim raspisala potjernicu.

Prema optužnici, Zekić je tokom 2020. formirao kriminalnu grupu, čiji su pripadnici postali Miomir Ž. Đukić, Dragan Z. Biletić, Vasilije M. Đukić, Mirčeta M. Mihajlović, Nenad M. Miličić, Branislav S. Ivanović, Goran M. Milašinović i Dragan Tarić.

Dokaze protiv njih tužilaštvo je potkrijepilo transkriptima sa Skaj aplikacije, koje im je dostavio Europol.

Prošle sedmice u podgoričkom Višem sudu, specijalni tužilac Miroslav Turković je u završnoj riječi na suđenju optuženima za ubistva Prelevića i Pekovića na Veruši 17. oktobra 2020. godine, tražio od suda da ih osudi na 293 godine zatvora, prenose Vijesti.

On je u podgoričkom Višem sudu, pred specijalnim vijećem sudije Vesne Kovačević, rekao da je Skaj komunikacija između okrivljenih ključni dokaz da je Marko Zekić jedan od izvršilaca ubistva i da je sa još jednom NN osobom, stvorio kriminalnu organizaciju.

Transkripti Skaj aplikacije koju su, prema tvrdnjama specijalnih tužilaca koristili pripadnici te kriminalne organizacije, otkrili su da je ubistvo Prelevića i Pekovića planirano nakon Zekićevog sukoba sa dvadesetosomogišnjakom, u jednom podgoričkom lokalu.

Nakon toga je, tvrde tužioci, donio odluku da ga ubije, pa je o tome obavijestio ostale članove kriminalne organizacije koju je osnovao.

"Iz daljih komunikacija od 05.08.2020. godine, Zekić saopštava da je donio odluku da liši života Prelević Nemanju upravo zbog tuče koju je imao sa njim i sa Bajčeta Vladimirom i Banović Marinkom u ugostiteljskom objektu. U tim porukama Zekić navodi da je sa sobom imao pištolj koji je ostavio i istovremeno se raspituje kod drugih okrivljenih gdje živi Prelević, koje vozilo vozi, te mjesto gdje mu se nalazi kuća, odnosno kakva je ulica u kojoj se nalazu kuća oštećenog", piše u obrazloženju optužnice.

