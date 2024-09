Oni su, ističe, državljani Crne Gore koji se potražuju na međunarodnom planu.

Crvena potjernica raspisana je za Vukom Vulevićem i Ivanom Delićem kojima se stavljaju na teret ozbiljna krivična djela, kazao je Luka Medenica iz Nacionalnog biroa Interpola u Podgorici.

“Oba lica su državljani Crne Gore koji se potražuju radi vođenja krivičnog postupka. U pitanju je vrlo obiman predmet koje je sprovelo Specijalno državno tužilaštvo sa svim organizacionim jedinicama Uprave policije”, kazao je Medenica.

“U toku je intenzivna saradnja sa zemljama regiona. Sve mjere i radnje Uprave policije su usmjerene na tako bitna lica i predmeta jer im se stavljaju na teret ozbiljna krivična djela”, kazao je Medenica u gostovanju na TVCG.

On je istakao da postoje četiri javne potjernice koje je raspisala Crna Gora, ali da to nije konačan broj.

“Ta brojka varira. Na današnji dan 270 crnogorskih državljana se potražuje od strane nadležnih pravosudnih organa”, kazao je Medenica.

Upitan zašto potjernice nijesu javne, on je istakao da je to iz razloga jer te informacije sadrže tužilačko sudsko policijske informacije, a da određeni predmeti nose stepen tajnosti, pa tako ukoliko ne postoji procjena da javna potjernica može dovesti do pronalaska i lociranja lica, onda se ne te informacije ne objavljuju.

Istakao je da Crna Gora nije izuzetak, te da mnoge države ne objavljuju ovakve informacije.

Specijalno državno tužilaštvo i SPO pokrenuli su, napomenuo je Medenica, ozbiljne akkcije portiv organizovanog kriminala, te da su aktuelni brojni predmeti.

Medenica je kazao da se na potejernicama nalaze i bivši policijski službenik Ljubo Milović i osumnjičeni vođa kavačkog klana Radoje Zvicer.

“Oni se potražuju zbog više krivičnih postupaka koji se vode pred nadležnim pravosudnim inistitucijama u Crnoj Gori”, istakao je on.

Oni se, kako je kazao, potražuju ne samo na međunarodnom planu nego i na nacionalnom, te da se takve aktivnosti sprovode nedjeljno.