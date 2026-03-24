Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju je, nakon saslušanja, odredilo zadržavanje do 72 sata osumnjičenoj J.G, zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Bjelopoljska policija je 23. marta tužilaštvu u tom gradu dostavila krivičnu prijavu protiv J.G, iz koje proizilazi osnovana sumnja da je počinila to krivično djelo na štetu člana svoje porodice S.D, saopštio je ODT.

"Iz krivične prijave i dostavljenih dokaza proizilazi osnovana sumnja da je osumnjičena J.G, u toku 2024. i 2025. godine, u Bijelom Polju, u porodičnoj kući, više puta primjenjivala nasilje prema članu svoje porodice, oštećenoj S.D, da bi dana 22.03.2026. godine, oštećenoj uputila riječi uvrede, a zatim uzela kuhinjski nož koji je prinijela do grla oštećene, zbog čega se oštećena osjetila ugroženo", piše u saopštenju.