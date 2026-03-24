Vujović je ubijen 31. marta 2023. godine nadomak Podgorice u mjestu Šteke a za ovaj zločin u ponovnom postupku pred Višim sudom sudi se Draženu Vojvodiću dok Novica Đikanović odgovara za pomaganje ubici.

Dražen Vojvodić je početkom marta u podgoričkom Višem sudu insistirao da se u ponovnom postupku protiv njega zbog ubistva Vidaka Vujovića prije tri godine nadomak Podgorice sasluša njegova nekadašnja djevojka, čiji je iskaz u istrazi bio upravo krunski dokaz protiv njega, piše Pobjeda.

Ponovni postupak je krenuo nakon što je Apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu Višeg suda od 19. maja prošle godine kojom je Vojvodić osuđen na 40 godina robije, a Đikanović na pet godina zatvora.

Bivša djevojka Vojvodića je pred tužiocima ispričala da je ovaj optuženi, sa kojim je ranije bila u emotivnoj vezi, pozvao dan nakon ubistva Vujovića (1. Aprila) da se vide.

Našli su se iza jednog šoping centra. Vojvodić je došao kolima, a djevojka je ušla u vozilo i, kako je navela, tada se čudno ponašao i stalno ponavljao da mora nešto da joj pokaže.

Uzeo je telefon i pokazao joj snimak na kome je vidjela mladića kako leži na boku, okrenut leđima i pomjera noge.

Objasnila je da je momak sa snimka bio živ i da je stalno ponavljao - nemoj, a da se na snimku čulo kako se Dražen smije. Nakon toga na snimku se čuo pucanj, a vidjelo se da je metak pogodio momka dok je ležao, prenosi Pobjeda.

Od šoka djevojka je počela da gura osumnjičenog pitajući ga zašto je to uradio. Na saslušanju je kazala da joj je Vojvodić odgovorio: ,,On je juče htio mene da ubije, pa je bolje što sam ja njega ubio, nego on mene!“

Ona je tužiocu pojasnila da slučaj nije prijavila iz straha za sebe i svoju porodicu.

Na suđenju početkom mjeseca saslušana je vještak psihijatrijske struke Ljiljana Vučeljić, koja je ostala pri ranije dostavljenom nalazu i mišljenju.

Ona je potvrdila da je optuženi Vojvodić ranije liječen u Specijalnoj bolnici Dobrota, ali je istakla da dodatna medicinska dokumentacija iz te institucije nije nužna za formiranje stručnog zaključka.

Odbrana je, međutim, predložila da sud pribavi kompletnu dokumentaciju iz te ustanove i eventualno naloži dopunsko vještačenje, dok se tužilaštvo tome usprotivilo, ocjenjujući da bi to predstavljalo nepotrebno odugovlačenje postupka.

Vještak je dodatno pojasnila da se ponašanje optuženog u konkretnom događaju ne može procjenjivati isključivo na osnovu strukture ličnosti, već da na to utiču brojni faktori poput upotrebe alkohola, droga ili emocionalnih stanja.

Suđenje u ovom slučaju obilježila je I rasprava o dokazima pribavljenim od Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova.

Advokat Damir Lekić ukazao je na, kako tvrdi, ozbiljne nepravilnosti u postupanju policijskih službenika.

On je problematizovao činjenicu da su pojedini policajci, protiv kojih je već bio pokrenut disciplinski postupak, nastavili da rade i učestvuju u službenim radnjama u okviru istrage ovog slučaja, što po njegovom mišljenju dovodi u pitanje zakonitost prikupljenih dokaza, piše Pobjeda.

– U ovakvoj situaciji sud bi morao biti izuzetno restriktivan. Ovo nije samo formalno pitanje, već pitanje povjerenja u institucije – naveo je Lekić, najavljujući da će tražiti izdvajanje spornih dokaza iz spisa.

Sličan stav iznio je i branilac Đikanovića, advokat Vidomir Bošković, koji je istakao da sud ima obavezu da tokom cijelog postupka vodi računa o zakonitosti dokaza i eventualno ih izdvoji po službenoj dužnosti.

Prema navodima optužnice, Vojvodić je 31. marta 2023. godine u mjestu Šteke, u Podgorici, na podmukao i svirep način, ubio Vidaka Vujovića.

Vojvodić je tog dana u periodu između 16 i 17.30 časova, zloupotrebljavajući povjerenje koje je Vujović imao prema njemu, došao po njega vozilom „golf“ barskih oznaka i odvezao ga do mjesta Šteke, gdje ga je ubio.

Tužilaštvo je utvrdilo i da je Vojvodić zajedno sa okrivljenim Đikanovićem polio benzinom i zapalio tijelo Vujovića, da bi potom zajedno napustili lice mjesta.

Zločin je otkriven 8. aprila prošle godine i to sasvim slučajno kada je vlasnik kuće u naselju Šteke obilazio teren oko porodičnog imanja, prenosi Pobjeda.

Nastavak suđenja zakazan je za 30. mart.