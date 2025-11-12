Okrivljeni Dražen P. Vojvodić, osuđen je na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina zbog ubistva Vidaka Vujovića na svirep i podmukao način i nedozvoljenog držanja oružja.

Apelacioni sud Crne Gore donio je rješenje kojim je uvažio žalbe branilaca optuženih Dražena Vojvodića i Novice Đikanovića i ukinuo presudu Višeg suda u Podgorici od 19.maja i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Novica G. Đikanović, osuđen je na pet i po godina zatvora zbog dva krivična djela. Na pet godina je osuđen zbog krivičnog djela “pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela”, odnosno da je nakon što je Vujović ubijen, zajedno je sa Vojvodićem, zapalio njegovo beživotno tijelo, i na još šest mjeseci zatvora zbog nedozvoljenog držanja oružja.

“U postupku odlučivanja o žalbama, Apelacioni sud je utvrdio da je prvostepena presuda zahvaćena bitnim povredama odredaba krivičnog postupka, kao i da je činjenično stanje nepotpuno utvrđeno zbog čega se prvostepena presuda nije mogla ispitati, već je bilo nužno njeno ukidanje i vraćanje predmeta prvostepenom sudu na ponovno suđenje”, navodi ovaj sud.