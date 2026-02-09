Na suđenju je danas pročitan nalaz i mišljenje Ražnatović od 07. novembra 2024. godine.

Trajanje patnji i duševnog bola kod Vidaka Vujovića bilo jakog intenziteta prije njegove smrti, kazala je Aleksandra Ražnatović, vještak psihijatar, danas na nastavku suđenja Draženu P. Vojvodiću za ubistvo Vujovića i Novici G. Đikanoviću koji je optužben da je pomagao Vojvodiću.

Na suđenju je danas pročitan nalaz i mišljenje Ražnatović od 07. novembra 2024. godine. Odgovarajući na pitanja advokata Damira Lekića, branioca okrivljenog, Ražnatović je izjavila da uzimajući u obzir da je žrtva smrtno stradala, te da nije u mogućnosti da obavi intervju, da se ne može precizno izjasniti o vremenu trajanja patnji i duševnog bola Vujovića, ali da može reći da je patnja trajala do momenta gubitka svijesti, te stoga se jedino može osloniti u vezi sa trajanjem na nalaz vještaka Nemanje Radojevića, prenose Vijesti.

"Tokom cijelog trajanja može se reći da je trajanje patnji i duševnog bola bilo jakog intenziteta uzimajući obzir da svaki prosječan čovjek u okolnostima kao što je u ovom slučaju od starta, osjeća životnu ugroženost koja sama po sebi opravdava strah jakog intenziteta. Svakako da čovjek koji je budne svijesti, a u koga je upereno vatreno oružje, svakako da ima svjesnost da može umrijeti. Da li je u ovom slučaju osoba mogla da vidi da umire, ja nemam odgovor. Svakako da je trpljenje patnje u vremenskom periodu od 10 minuta dug period", pojasnila je ona odgovarajući na pitanja advokata Damira Lekića, branioca okrivljenog Vojvodića.

“Od trenutka kada je neka osoba povrijeđena od vatrenog oružja i kada se u tu osobu uperi vatreno oružje, ta osoba od toga sekunda trpi patnju i duševnu bol jakog intenziteta što znači da to može trajati na primjer i jednu sekundu”, kazala je odgovarajući na pitanje suda.

Vještak medicinske struke Nemanja Radojević izjavio je da ostaje u svemu kod obdukcionog zapisnika koji je pročitan i ranije datom usmenom izjašnjenju sa glavnog pretresa u prethodnom sudskom postuku.

"S obzirom na vrste zadobijenih povreda, a posebno imajući u vidu da su ispaljeni projektili doveli do rascjepa srca i oba plućna krila, a pod pretpostavkom da su svi projektlil nanešeni jedan za drugim u kratkom vremenskom intervalu, kao i što to obično biva, a kao što se da pretpostaviti da se desilo u predmetnom događaju, te imajući u vidu smjerove kanala rana, smrt je nastupila okvirno za oko desetak minuta, od trenutka zadobijanja povrede. Inače, većinu ovog vremena od ovih 10 minuta pokojni je bio svjestan jer nije zadobio povredu glave odnosno mozga, a svijest je izgubio kada je količina izlivene krvi iz zadobijenh povreda bila tolika da je nastao gubitak svijesti”, pojasnio je Radojević odgovarajući na pitanja odbranem, pišu Vijesti.

Suđenje se nastavlja drugog marta 2026. godine.

Apelacioni sud Crne Gore je uvažio žalbe odbrane, advokata Damira Lekića, branioca optuženog Vojvodića i advokatice Aleksandre Rogošić i advokata Vidomira Boškovića, branilaca optuženog Đikanovića i donio rješenje kojim je ukinuo prvotepenu presudu Višeg suda.

Prema navodima prvostepene presude, okrivljeni Vojvodić je 19. maja 2025., osuđen jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina zbog ubistva Vidaka Vujovića na svirep i podmukao način i nedozvoljenog držanja oružja. Okrivljeni Đikanović je zbog krivičnog djela “pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela” u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, osuđen na pet godina i šest mjeseci zatvora. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni Dražen Vojvodić 31. 03. 2023. godine, u mjestu Šteke, u Podgorici, na podmukao i svirep način, ubio Vujović Vidaka, na način što su po prethodnom dogovoru, namamio oštećenog, u nenaseljeni dio naselja Šteke, na nepristupačno mjesto. Tako što je okrivljeni Vojvodić Dražen, koristeći njihovo poznanstvo od ranije, vozilom marke „VW Golf V, istog dovezao na lice mjesta, i kada je oštećeni izašao iz vozila, u pravcu istog, ispalio najmanje četiri projektila iz pištolja marke “CZ M57", od kojih su ga pogodila četiri projektila. I to tako što je između ispaljenih četiri projektila, oštećeni Vujović Vidak bio živ i okrivljenom govorio “nemoj", za koje vrijeme je trpio tešku patnju i teški bol, što okrivljeni Vojvodić nije učinio, već je nastavio da ispaljuje projektile u oštećenog. Nakon čega je okrivljeni Vojvodić ispalio projektil koji je oštećenom nanio smrtonosne povrede usljed kojih je kod istog nastupila smrt. Nakon toga je zajedno sa okrivljenim Đikanovićem, polio benzinom i zapalio beživotno tijelo oštećenog Vujović Vidaka, da bi potom zajedno napustili lice mjesta.