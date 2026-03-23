Radovi na obali u Baošićima se moraju zaustaviti u cilju zaštite Izuzetne univerzalne vrijednosti svjetskog dobra, kome to područje pripada, poručio je premijer Milojko Spajić.

"Za ove radove nije postojala saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara, niti je odobren konzervatorski projekat, zbog čega je i Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa pokrenuo postupak za poništenje građevinske dozvole. Podnesene su krivične prijave radi utvrđivanja odgovornosti, a o svemu je zvanično obaviješten UNESCO, uz poruku da je država posvećena zaštiti svjetskog dobra, u skladu i sa nedavno usvojenim izmjenama zakona", napisao je Spajić na društvenoj mreži X.