Izvor: MONDO

Tražićemo vanrednu sjednicu SO Herceg Novi povodom situacije u Baošićima, poručili su iz DPS Herceg Novi.

" Da sekretar za urbanizam i građevinsku inspekciju Vladislav Velaš ne bi u nedogled nastavljao sa jefitinim pokušajima manipulacije i obmane hercegnovske javnosti, Klub odbornika Demokratske partije socijalista će podnijeti inicijativu za održavanje vanredne sjednice Skupštine opštine Herceg Novi sa samo jednom tačkom dnevnog reda koja će se odnositi na spornu situaciju u Baošićima – nasipanje plaže i dogradnju na hotelu" navode u saopštenju.

Smatraju da ovo pitanje zaslužuje da bude tretirano na vanrednoj sjednici lokalnog parlamenta, jer građani zaslužuju da čuju istinu umjesto blijedog politikantstva koje im se posljednjih dana servira sa adrese čelnika Sekretarijata za urbanizam i građevinsku inspekciju.

"Stoga bi svi odbornici, bez obzira na to kojoj partiji pripadaju, bez obzira na to predstavljaju li vlast ili opoziciju, trebalo da podrže zahtjev za održavanje vanredne sjednice, jer bi time pokazali da poštuju pravo javnosti da zna. U suprotnom, svaki politički subjekt i svaki odbornik, koji bi se usprotivio ovom zahtjevu, legitimisao bi se kao neko ko ne želi da istina ugleda svjetlost dana odnosno neko ko postaje saučesnik u devastaciji hercegnovske obale "zaključuje u saopštenju Opštinski odbor Demokratske partije socijalista Herceg Novi.