Budvanin Jovo Mitrović osuđen je prvostepeno na kaznu zatvora u trajanju od godinu zbog napada na predsjednika Opštine Budva Nikolu Jovanovića. To je "Vijestima" saopšteno u Osnovnom sudu u Kotoru.

Jovova rođena vraća, Vidak i Milorad Bato, kako je rečeno, oslobođeni su optužbe.

“Obavještavamo Vas da je dana 16. marta bila objava presude u predmetu K.br.210/25. Okrivljeni Jovo Mitrović je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, dok su okrivljeni Vidak Mitrović i Milorad Mitrović oslobođeni od optužbe. Presuda je još uvijek u fazi izrade”, navodi se u odgovoru Sudske uprave dostavljenom "Vijestima".

Jovanović je optužio Jova Mitrovića da ga je sredinom jula 2025. fizički napao sa svoja dva rođena brata, dok je sjedio u lokalnu u TN “Slovenska plaža”, nanoseći mu teške tjelesne povrede, što su oni pred sudom negirali.

Jovo Mitrović se od 19 jula do 10. oktobra prošle godine nalazio u spuškom Istražnom zatvoru, nakon čega mu je ukinut pritvor i zamijenjem mjerim nadzora - zabrana napuštanja stana, od kada se nalazi u kućnom pritvoru.