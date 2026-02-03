Brzom intervencijom vatrogasaca lokalizovan je požar na vozilu u Bijelom Polju, javlja Radio Bijelo Polje.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vozilo je u vlasništvu Emana Međedovića.

Prema riječima vlasnika do požara je došlo sinoć tokom vožnje, na lokaciji Obrov, kada je planula električna instalacija na vozilu.

Vlasnik je uspio da na vrijeme napusti vozilo i pozove pomoć, javlja Radio BP.

Vatrogasci su brzo reagovali i stavili požar pod kontrolu, čime je spriječeno njegovo dalje širenje.

Na automobilu je pričinjena značajna materijalna šteta.