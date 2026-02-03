Tužba je podnijeta zahvaljujući podršci Evropskog centra za slobodu štampe i medijske slobode, a Šćepanović zastupa avokat Veselin Radulović.

Izvor: Youtube/ CEDEM - Centar za demokratiju i ljudska prava/ Screenshot

U Osnovnom sudu u Kolašinu za 23. februar zakazano je pripremno ročište po tužbu novinarke Dragane Šćepanović za naknadu nematerijalne štete i duševne bolove protiv osnivača portala Aktuelno - "Ski resorta Kolašin 1450" jer taj portal u dužem vremenskom periodu vodi klevetničku kampanju protiv nje kao dopisnice "Vijesti" i nedjeljenika "Monitor.

Advokat je, kako je saopšteno iz Društva profesionalnih novinara (DPN) u tužbi podnijetoj u novembru 2025. godine naveo da objavljivanjem tekstova portal nije postupao dobronamjerno jer je "plasirao neistinite informacije i kvalifikacije na račun ličnog i profesionalnog integriteta, koje nijesu potvrđene činjenicama i dokazima". Takođe se navodi da portal "u kontinuitetu objavljuje tekstove koji predstavljaju napad na ugled, čast i dostojanstvo tužilje, sa tendencijom da tako nastavi i ubuduće, da se novinarki nanesu bol i patnja, predstavljajući je i kao kriminalca, osobu koja radi protiv interesa lokalne zajednice u kojoj živi i odakle izvještava", pišu Vijesti.

Optužbe koje je tuženi iznio su ozbiljne i bez činjeničnog osnova, pa predstavljaju zloupotrebu prava na slobodu izražavanja, piše u saopštenju DPN, javljaju Vijesti.

Radulović se poziva na član 10 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kojim je garantovano pravo na slobodu izražavanja i propisani su slučajevi u kojima se to pravo može ograničiti.

Kao pravičnu naknadu predložio je 4.000 eura i zatražio od suda da naloži portalu uklanjanje tekstova koji se odnose na novinarku, a čije je linkove dostavio u tužbi.

U odgovoru na tužbu advokat Vladimir Đurković, koji zastupa osnivača ”Aktuelno”, piše da se ovdje ustvari radi o pokušaju gušenja slobode izražavanja i pravu javnosti da zna, kao i da se ne bave lično novinarkom već njenim radom.

Tvrde da se tužbama pokušava ućutkati profesionalni medij koji ne odgovara moćnim struktirama , odnosno "Aktuelno".

"Novinarka je uz pravnu podršku DPNCG već dobila jednu presudu, koja još nije pravosnažna. Osnovni sud u Podgorici usvojio je u martu 2025. tužbu protiv istog portala, navodeći da su joj povrijeđena prava na izrazito uvredljiv način i da korišćenje neprimjerenog rečnika nije opravdano javnim interesom, niti može imati kakav generalni značaj. Presudu je donijela sutkinja Ivana Žujović, koja je kao nematerijalnu štetu za pretrpljene duševne bolove zbog povrede prava ličnosti novinarki dosudila 2.000 eura i i naložila žutom portalu da ukloni 10 tekstova, koji su bili predmet tužbe", saopšteno je iz DPN, prenose Vijesti.

Podsjećaju da je osnivač portala firma 'Ski Resort Kolašin 1450', čiji je vlasnik Zoran Ćoćo Bećirović. On je krajem prošle godine odslužio jednogodišnju zatvorsku kaznu jer je sa telohraniteljem i službenikom MUP-a Mladenom Mijatovićem u jesen 2024.godine pretukao novinarku Pobjede Anu Raičković. U istom slučaju uslovno je osuđen i Bećirovićev sin Luka.

Oba ova slučaja DPNCG je evidentiralo u studiji "Bezbjednost novinara i medija – pogled iz instutucija". Zvanični podaci pokazuju rast prijetnji novinarkama i on line uznemiravanja.