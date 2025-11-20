22. oktobra, deset dana nakon hapšenja ovog Kotoranina, kolegama iz Španije poslali su molbu za njegovo izručenje. Odgovor još nisu dobili.

Izvor: MONDO/Anđela Vukčević

Kotoranin Krsto Maroš, koji je po potjernici Crne Gore uhapšen u Malagi prošlog mjeseca, i dalje se nalazi u Španiji, prenosi Dan.

Prema policijskim evidencijama, on je visokorangirani pripadnik "kavačkog klana", a Crna Gora ga traži radi prisustva krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo. Prema podacima koji su "Danu" dostavljeni iz Ministarstva pravde, 22. oktobra, deset dana nakon hapšenja ovog Kotoranina, kolegama iz Španije poslali su molbu za njegovo izručenje. Odgovor još nisu dobili.

Kako navodi Dan, da bi provjerili da li se Maroš izjašnjavao po zamolnici da li pristaje na izručenje i je li donesena odluka po tom zahtjevu, pitanja su uputili i Ministarstvu pravde Španije, odakle su im saopštili da ne daju takve informacije.

Maroš je među 14 optuženih za ubistvo Podgoričanina Nikole Stanišića u avgustu 2020. godine. Njegovo ime je i na optužnici sa 31 osobom koje su optužene da su na neki način bile uključene u ubistva Damira Hodžića, Adisa Spahića i Mila Radulovića, zvanog Kapetan. Maroševa uloga u klanu bila je, navodno, da prikriva tragove i tijela nakon izvršenja teških krivičnih djela.



Maroš je na teritoriji Španije potraživan još od 2021. godine, ali je uspješno izmicao vlastima sve do oktobra ove godine kada su istražitelji pratili njegovu suprugu koja je krenula na putovanje. Prateći nju, došli su do odbjeglog Kotoranina. Nedjelju dana prije hapšenja crnogorski članovi Evropske mreže timova za aktivno traganje za bjeguncima (ENFAST) prijavili su da Maroševa supruga planira put iz Hrvatske za Marsej.

Tada se pojavila mogućnost da će se sresti u Francuskoj ili u Španiji zbog čega je formiran zajednički tim istražitelja iz četiri zemlje: Hrvatske, Crne Gore, Francuske i Španije. Pratili su njeno kretanje, a kada se u Malagi srela sa muškarcem koji odgovara opisu supruga priveli su ga i utvrdili da je to upravo Krsto Maroš.