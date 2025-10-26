Crna Gora je za Marošem raspisala međunarodnu potjernicu 2020. godine

Da bi došli do lica za kojim tragaju, i policajci i kriminalci često koriste oprobani recept – prate njihove ljepše polovine, koje ih najčešće i dovedu do cilja. Većina žena ili djevojaka nesvjesno odvede tragače do svojih jačih polovina, ali se ranijih godina u pojedinim slučajevima sumnjalo i u drugačiji scenario.

Sudeći prema pisanju španskih medija, policiju je i do Kotoranina Krsta Maroša (47), navodno visokorangiranog pripadnika "kavačkog klana" i bliskog saradnika odbjeglog Radoja Zvicera, nesvjesno dovela njegova supruga, piše Dan.

Crna Gora je za Marošem raspisala međunarodnu potjernicu 2020. godine. On je dugo bio u bjekstvu, a uhapšen je nedavno u Malagi, u okviru zajedničke operacije istražitelja iz Hrvatske, Crne Gore, Španije i Francuske. Od starta se spekulisalo da se pod lažnim imenom krije u Barseloni, ali je, uprkos opsežnoj potrazi, uspijevao da izmakne organima gonjenja sve donedavno, kada ga je ofiralo putovanje njegove supruge.

Ne prate samo policajci ljepše polovine lica za kojima tragaju, već to čine i pripadnici rivalskih kriminalnih klanova. Pojavom prepiski sa kriptovane skaj aplikacije otkriveni su mnogi slučajevi kako su u stopu praćene supruge i djevojke pojedinih pripadnika kotorskih kriminalnih klanova, a nerijetko su i djecu uhodili preko društvenih mreža i pratili na razne druge načine. Navodne vođe "škaljarskog klana" Igor Dedović i Stevan Stamatović likvidirani su 2020. u Atini, a atentatori su do njih došli prateći njihove supruge, koje su im za praznike došle u posjetu. Spekulisalo se i da su navodnog "škaljarca" Zijada Nurkovića iz Bara atentatori locirali prateći objave njegove supruge blogerke. On je likvidiran 2019. u Malagi, pred ženom i djetetom. Kolumbijka Sonja Suarez Gomez kačila je 2020. na Instagramu fotografije sa svojim dečkom Strahinjom Stojanovićem i objavljivala lokacije na kojima se nalaze. Sumnja se da su egzekutori pratili njene objave i tako locirali Stojanovića, koji je u septembru 2020. ubijen na Novom Beogradu. Prema nekim navodima, ubice su i do Jovana Vukotića, navodnog vođe "škaljaraca", koji je u septembru 2022. ubijen u Istanbulu, došli prateći njegovu suprugu.

Crnogorski članovi Evropske mreže timova za aktivno traganje za bjeguncima (ENFAST), prema pisanju "Blica", prijavili su da Maroševa supruga planira put iz Hrvatske za Marselj.

Tada se pojavila mogućnost da će se sa suprugom sresti u Francuskoj ili u Španiji, zbog čega je formiran zajednički tim istražitelja iz četiri zemlje: Hrvatske, Crne Gore, Francuske i Španije. Utvrđeno je da je putovala iz Crne Gore do Hrvatske, a zatim avionom do Marselja. Istražitelji su pratili vozilo kojim se dovezla do Barselone, gdje je provela noć. Sledećeg dana, ukrcala se na AVE voz za Malagu. Nakon skoro 2.000 kilometara putovanja, ušla je u taksi i vozila se po gradu, pretpostavlja se kako bi zavarala trag. U jednom trenutku, našla se sa muškarcem koji je odgovarao karakteristikama bjegunca, kao što su istražitelji i sumnjali. Nakon neophodnih provjera i potvrde da je riječ o Marošu, formiran je operativni tim i on je uhapšen. U toku je postupak za njegovo izručenje u Crnu Goru.

Uprava policije je sredinom mjeseca saopštila da je u Malagi uhapšen visokorangirani član organizovane kriminalne grupe iz Crne Gore, po crvenoj potjernici koju je za njim raspisao podgorički Interpol.

Naveli su da se Maroš potražuje radi prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo.

"Direktnom razmjenom podataka nadležnih službi za ciljane potrage Uprave policije i timova za ciljane potrage zemalja Evropske unije, policija je došla do saznanja o lokaciji traženog lica, koje je prilikom skrivanja koristilo više lažnih identiteta. Kontinuirane ciljane mjere i radnje, temeljno planiranje i intenzivna razmjena operativnih i obavještajnih informacija sa organima za sprovođenje zakona Kraljevine Španije rezultirali su lišenjem slobode ovoga lica" saopštili su tada iz UP.

Maroš je među 14 optuženih za ubistvo Podgoričanina Nikole Stanišića u avgustu 2020. godine. Njegovo ime je i na optužnici sa 31 osobom koje su optužene da su na neki način bile uključene u ubistva Damira Hodžića, Adisa Spahića i Mila Radulovića, zvanog Kapetan, prenosi Dan.