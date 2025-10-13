On se, navode, potražuje radi prisustva krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Iz Uprave policije saopšteno je da je španska policija u Malagi uhapsila visokorangiranog člana organizovane kriminalne grupe iz Kotora, Krsta Maroša.

On se, navode, potražuje radi prisustva krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo.

“Direktnom razmjenom podataka nadležnih službi za ciljane potrage Uprave policije i timova za ciljane potrage zemalja Evropske unije, policija je došla do saznanja o lokaciji traženog lica koje je prilikom skrivanja koristilo više lažnih identiteta, te su kontinuirane ciljane mjere i radnje, temeljno planiranje i intenzivna razmjena operativnih i obavještajnih informacija sa organima za sprovođenje zakona Kraljevine Španije rezultirale lišenjem slobode ovoga lica”, navodi se u saopštenju.

Maroš, navode iz UP, važi za jednog od istaknutih članova visokorizične kriminalne grupe sa teritorije Crne Gore.

“Slijedi dalja komunikacija između pravosudnih organa Crne Gore i Kraljevine Španije u okviru ekstradicionog postupka”, zaključuje se u saopštenju.