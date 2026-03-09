Bjelopoljska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv D.J. iz Bijelog Polja zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici na štetu oca i brata. Nakon saslušanja, državni tužilac mu je odredio zadržavanje do 72 sata.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Policija u Bijelom Polju dostavila je juče Osnovnom državnom tužilaštvu u tom gradu krivičnu prijavu protiv D.J. iz Bijelog Polja, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

“Kako proizilazi iz krivične prijave i prikupljenih dokaza, incident se dogodio u noći između 7. i 8. marta oko 20 časova, u dvorištu porodične kuće u Bijelom Polju. Sumnja se da je D.J, u alkoholisanom stanju, upravljajući vozilom marke Golf udario u parkirano vozilo marke Nissan, koje je vlasništvo njegovog brata S.J“, saopšteno je iz ODT Bijelo Polje, javlja CdM.

Nakon toga je, kako se navodi, ušao u kuću i ocu R.J. uputio više prijetnji, govoreći da će ih “sve pobiti”, kao i da će ubiti njega i S.J. i zapaliti kuću.

Tada je, prema navodima iz prijave, odgurnuo oštećenog koji je pao, a potom nastavio sa prijetnjama riječima: “Zovi policiju, mogu otići u zatvor i deset godina, ali kad se vratim pobiću vas”.

“Ovakvo ponašanje je kod oštećenih izazvalo osjećaj straha i ugroženosti”, istakli su iz ODT Bijelo Polje.

Nakon saslušanja osumnjičenog, državni tužilac je donio rješenje kojim je D.J. određeno zadržavanje u trajanju do 72 sata.