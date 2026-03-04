Podgorička policija nakon potjere uhapsila je P.G. (24) iz Tuzi i u vozilu kojim je upravljao pronašla 26 kilograma marihuane. Kako je saopšteno iz Uprave policije, on je vozio pod dejstvom kokaina i marihuane

Izvor: Uprava policije Crne Gore

"Službenici Stanice policije za bezbjednost saobraćaja su, vršeći kontrolu u naselju Tuški put, pokušali da zaustave vozilo marke 'mercedes' beranskih registarskih oznaka zbog prekoračenja maksimalne dozvoljene brzine, međutim vozač se nije zaustavio na izdat znak 'stop', već je nastavio kretanje. Nakon kraće potjere vozilo je sustignuto i zaustavljeno u naselju Stari Aerodrom, gdje je utvrđeno da je njime upravljao P.G. (24) iz Tuzi, za kojeg je testiranjem potvrđeno da je vozilom upravljao pod dejstvom kokaina i marihuane", saopšteno je iz Uprave policije.

Izvršenim pretresom vozila pronađeno je 25 PVC pakovanja sa oko 26 kilograma opojne droge marihuane.

"Po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, P.G. je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i on će danas biti sproveden nadležnom tužiocu na dalje postupanje", javljaju iz UP.