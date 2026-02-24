Policijski službenici Stanice kriminalističke policije za suzbijanje imovinskog kriminaliteta identifikovali su, locirali i uhapsili J.B. (42), državljanina Alžira, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teška krađa na štetu više lica iz Podgorice.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

“Sumnja se da je J.B. u noći između 14. i 15. februara, u jednoj ulici u dijelu grada Siti kvart, polomio staklo na putničkom motornom vozilu, iz čije je unutrašnjosti otuđio četiri mobilna telefona marke Samsung, naočare i baterijsku lampu, nakon čega je izvršio premetačinu još jednog vozila u vlasništvu drugog lica”, navodi se u saopštenju Uprave policije.

On je sljedećeg dana, u dijelu grada preko Morače, iz dva ugostiteljska objekta, takođe ukrao mobilne telefone marke iPhone i Xiaomi, 200 eura i lična dokumenta.

Kod J.B. je prilikom pregleda pronađeno pet telefona, koji su vraćeni vlasnicima. On se sumnjiči da je izvršio krivično djelo teška krađa.

Osumnjičeni je, ističu iz UP, u zakonskom roku priveden Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.