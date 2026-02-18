Naime, iz policije navode da se sumnja da je E.A. 16. februara, oko 17 sati, ušao u jedan hram u Risnu, te iz crkvene prodavnice koja se nalazi unutar hrama ukrao kutiju sa novcem, nakon čega je pobjegao.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Kotorska poliicja uhapsila je E.A. (41) iz Bara, koji je osumnjičen da je iz hrama u Risnu ukrao kutiju sa novcem, saopštili su iz Uprave policije (UP).

Naime, iz policije navode da se sumnja da je E.A. 16. februara, oko 17 sati, ušao u jedan hram u Risnu, te iz crkvene prodavnice koja se nalazi unutar hrama ukrao kutiju sa novcem, nakon čega je pobjegao.

Dodaju da je kotorska policija, postupajući po prijavi i prikupljenim operativnim saznanjima, u kratkom roku locirala osumnjičenog, neposredno nakon izvršenja krivičnog djela, u Lastvi Grbaljskoj, na putnom pravcu Kotor–Budva, dok je pokušavao da napusti teritoriju opštine Kotor.

“Nakon identifikacije utvrđeno je da je u pitanju lice koje je povratnik u izvršenju krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta”, saopštili su iz UP.

Prilikom pregleda kod E.A. pronađeni su startni pištolj, otuđeni novac, kao i veća količina tableta „Ksalol“, koje se nalaze na listi opojnih droga.

Sa događajem je upoznat nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji je naložio da se E.A. uhapsi i da se protiv njega, u skraćenom postupku, podnese krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo krađa.