"Ja držim pušku zbog tebe, da bih te upucao", kazao je Š. M. supruzi, navodi se u spisima Višeg suda u Bijelom Polju, u predmetu koji se vodi zbog sumnje na nasilje u porodici.

Zbog tih prijetnji i okolnosti pod kojima su izrečene, Viši sud u Bijelom Polju odbio je žalbu branioca okrivljenog i potvrdio rješenje Osnovnog suda u Plavu kojim je tom Plavljaninu određen pritvor u trajanju od 30 dana, zbog sumnje da je izvršio krivična djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, prenose Vijesti.



Kako se navodi u rešenju, vijeće Višeg suda kojim je predsjedavala sutkinja Svetlana Načić, uz članove vijeća Milanku Jokić i Bojanu Radović, odlučivalo je o žalbi na rješenje sudije za istragu Osnovnog suda u Plavu od 31. decembra 2025. godine.

Okrivljenom je pritvor određen zbog opasnosti da bi mogao ponoviti krivično djelo ili učiniti krivično djelo kojim prijeti (član 175 stav 1 tačka 3 Zakonika o krivičnom postupku).

On se tereti da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, a pritvor mu je određen u trajanju od 30 dana i računa se od 29. decembra 2025. godine.

U obrazloženju rešenja navodi se da osnovana sumnja proizilazi iz iskaza oštećene - supruge okrivljenog, date pred nadležnim tužilaštvom, kada je izjavila da je 29. decembra 2025. godine, dok je obavljala poslove oko stoke, okrivljeni došao i rekao joj da će je istjerati iz kuće, prenose Vijesti.

Nakon što je ušla u porodičnu kuću, u kojoj se nalazila njihova kćerka, okrivljeni je, prema njenim navodima, ušao za njom i uputio joj ozbiljne prijetnje, koje je shvatila kao realne i koje su kod nje izazvale strah za sopstveni život i bezbjednost djece, imajući u vidu da posjeduje lovačku pušku i municiju.

“Š. je vrijeđao i u prisustvu policije, govoreći joj ‘ti si nervni bolesnik, ja ću da te istjeram iz kuće, ko hoće za tobom otvorena su mu vrata, a ko neće neka ostane ovdje sa mnom’”.

Dodaje se da je potom prijetio i kćerci, navodeći da će da je ubije: “Ja ću tebe... da ubijem, da znam da te više nemam”.

Oštećena je navela i da je okrivljeni i ranije bio nasilan prema njoj, uključujući i fizičko nasilje, ali da te slučajeve ranije nije prijavljivala.

“Osnovana sumnja predstavlja osnovni preduslov da bi se nekom licu odredio pritvor, dok će činjenica da li je okrivljeni zaista izvršio krivična djela koja mu se stavljaju na teret biti utvrđena u daljem toku krivičnog postupka... Prilikom donošenja pobijanog rješenja sudije za istragu, nijesu učinjene nepravilnosti na koje se ukazuje žalbom branioca okrivljenog niti bitne povrede ZKP-a, na koje sud pazi po službenoj dužnosti... U odnosu na svoju odluku, sudija za istragu je dao jasne i valjane razloge koje prihvata i vijeće ovog suda. Po nalaženju ovog vijeća, određivanje pritvora protiv ovog okrivljenog opravdano je i na zakonu zasnovano, te postoje posebne okolnosti koje ukazuju da bi okrivljeni, imajući u vidu naprijed navedeno činjenično stanje u spisima predmeta, mogao učiniti krivično djelo kojim prijeti”, konstatovali su iz Višeg suda.

Zaključili su i da se svrha pritvora, u ovoj fazi postupka, ne bi mogla ostvariti nekom od blažih zakonskih mjera, zbog čega pritvor, s obzirom na dosadašnje trajanje, nije nesrazmjeran težini i prirodi krivičnih djela koja se okrivljenom stavljaju na teret.