Policija u Plavu uhapsila je maloljetnika (17) koji se sumnjiči da je ukrao dva vozila u toj opštini.

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Uprava policije je saopštila da se radi o višestrukom povratniku u izvršenju krivičnih djela.

"Sumnja se da je ovo lice u noći između 3. i 4. decembra, nakon što je uočio parkirano vozilo ispred porodične kuće jednog oštećenog lica, ušao u ovo vozilo, stavio ga u pogon i udaljio se u nepoznatom pravcu. Nakon toga je, iste noći, na parking prostoru u centru grada uočio vozilo vlasništvo drugog oštećenog lica, koje je takođe stavio u pogon i njime se udaljio sa lica mjesta. Vozila su pronađena i vraćena vlasnicima", piše u saopštenju iz UP.

Maloljetnik je uz krivičnu prijavu priveden tužiocu.