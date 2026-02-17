Ponuđeno jemstvo sastoji se od upisa hipoteke na nepokretnosti, a ukoliko odluka postane pravosnažna, Dapčević će se u daljem toku postupka braniti sa slobode.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Viši sud u Podgorici prihvatio je jemstvo ponuđeno za advokata Dimitrija Dapčevića, koje iznosi ukupno 1.401.000 eura.

Ponuđeno jemstvo sastoji se od upisa hipoteke na nepokretnosti, a ukoliko odluka postane pravosnažna, Dapčević će se u daljem toku postupka braniti sa slobode, prenosi Dan.

​Iako je sud donio rešenje o usvajanju jemstva, ono u ovom trenutku nije pravosnažno, jer Specijalno državno tužilaštvo (SDT) ima pravo žalbe Apelacionom sudu, izjavila je za "Dan" Ivana Vukmirović, samostalna savjetnica za odnose sa javnošću u podgoričkom Višem sudu.

​U predlogu za određivanje jemstva, Dapčevićev advokat Miloš Vuksanović ranije je isticao da ne postoji rizik od bjekstva. On je naglasio da je Dapčević otac dvoje maloljetne djece i jedini hranitelj porodice, te da bi bjekstvom svoju porodicu, kao i porodicu svog rođenog brata, ostavio bez sredstava za život i krova nad glavom, s obzirom na to da je kao zalog stavljena kompletna imovina.

Optužnicom koja je potvrđena u novembru 2024. godine, Dapčević se tereti da je za račun "kavačkog klana" oprao oko 2,6 miliona eura. Iz SDT-a tvrde da je pripadnik ove kriminalne organizacije postao u periodu njenog najintenzivnijeg djelovanja, koje je uključivalo šverc velikih količina kokaina i brojne likvidacije.

​U optužnici se navodi da je uloga advokata Dapčevića, koji je u javnosti poznat i kao nekadašnji branilac Svetozara Marovića, bila da prikriva porijeklo novca stečenog kriminalom, preduzima simulirane pravne poslove (fiktivni ugovori o kupoprodaji i pozajmicama), prebacuje novac sa ofšor destinacija i iz evropskih država na svoje račune i poslovne račune, uvodeći ga tako u legalne tokove.​

Dapčević je uhapšen u aprilu 2024. godine u akciji Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) i Europola. On je tokom dosadašnjeg postupka negirao krivicu, ističući da nikada nije posjedovao SKY aplikaciju, niti primao naređenja od navodnog vođe klana Radoja Zvicera, prenosi Dan.

Iz kriptovanih komunikacija proizilazi da je uloga osumnjičenog Dapčevića uglavnom bila da drži i skriva veći novac koji su okrivljeni Dragan Knežević, kriminalna organizacija, ali i njen organizator Radoje Zvicer, zaradili prodajom kokaina.

"Osim toga, njegova uloga bila je i da, radi prikrivanja porijekla povjerenog novca, preduzima različite vidove simuliranih pravnih poslova, najčešće zaključenje fiktivnih kupoprodajnih ugovora i ugovora o pozajmicama, te da sa ofšor destinacija i iz različitih država Evrope, lično ili preko svojih računa u poslovnim bankama, preuzima novac kriminalne organizacije i potom ga uvodi u legalne tokove", navodi se u policijsko-tužilačkim spisima, navodi Dan.

Tokom višečasovnog iznošenja odbrane u Višem sudu u Podgorici, decidirano je negirao krivicu. Za porijeklo svoje imovine, za prilive i odlive sa bankovnih računa i o svome poslovanju sudu je dostavio obimnu dokumentaciju. Ta dokumentacija, između ostalog, sadrži izvode iz banke o toku novca, ovjerena punomoćja od strane klijenata koje je zastupao, ugovore o njihovim finansijskim obavezama prema njemu na osnovu angažovanja, upis imovine u katastar, dokazi od kada i na koji način je stekao i posjeduje imovinu, priznanice i slično. Sudu je dostavio i dokument u kojem je za određenu nekretninu navedeno da je posjeduje od 2013, a ne od 2017, kako to navodi SDT.