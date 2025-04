Advokat Radoja Zvicera koji je osumnjičen za pranje novca i sada se nalazi u zatvoru, negirao je krivicu i traži da izađe na slobodu.

U pismu koje je stiglo iz Istražnog zatvora u Crnoj Gori navedeno je pet zahtjeva pritvorenih lica, među kojima se spominje i ime advokata Dimitrija Dapčevića, kome se na teret stavlja da je "oprao" 2,6 miliona evra od Radoja Zvicera, vođe "kavačkog klana" koji je stečen u kriminalnim radnjama.

U pomenutom pismo, pritvorenici traže i da "o njihovoj sudbini odlučuju sudije krivičari, a ne bivši tužioci i parničari, koji su postavljeni da rade po naredbi".

Pismo sa naslovom "Ovo je zbog čega se štrajkuje"

Uslovi u UIKSu (prenatrpanost, zdravstvena nega, kantina, šetnja, posjeta advokata i dječija posjeta)

Suđenje u razumnom roku, dužina pritvora, pritvor se pretvara u kaznu, ukloniti tačku 4 koja je postala praksa u našem pravosuđu kako niko ne bi imao mogućnost jemstva ili neku drugu mjeru nadzora

Poštovanje Zakona i Ustava Crne Gore. Poštovanje načela domaćeg pravnog sistema i međunarodnog prava. Pravo na pravično suđenje. Pravo na odbranu i poštovanje procesno-pravnog sistema

Tražimo da o našoj sudbini odlučuju sudije krivičari, a ne bivši tužioci i parničari koji su postavljeni da rade po naredbi

Tražimo kako bi zaštitili osnovna ljudska prava da poruke u istom vremenu ne mogu se koristiti za više organizicaija, već za jednu u produženom trjanaju, kako pritvor ne bi trajao beskonačno

Prema pisanju crnogorskih medija, predsjednik Višeg suda Zoran Radović posetio je danas Istražni zatvor, kada je razgovarao sa nekoliko pritvorenika koji su uputili pismo.

U pismu je navedeno pet zahtjeva pritvorenih lica, među kojima je i to da su pritvorenici zahtijevali i da se "poruke" (prepiske prim. aut.) ne koriste u više "organizacija", već u jednoj, a da im se za to na teret stavi krivično djelo u produženom trajanju.

Najavili štrajk glađu

Takođe, kako pišu Vijesti, deo pritvorenika najavio je da će od danas štrajkovati glađu. Pritvorenici koji su najavili štrajk optuženi su za najteža krivična djela, i dominantno su pripadnici crnogorskih narkokartela.

Optuženi advokat koji se nalazi na spisku, podsjetimo, pred Specijalnim državnim tužilaštvom negirao navode da je kotorski klan "oprao" 2,6 miliona evra koji su stečeni izvršenjem teškog krivičnog djela.

"Nema dokaza da sam pravo novac za Zvicera"

Dapčević je uhapšen u aprilu 2024. godine, a sumnjiči se da je pomoću fiktivnih kupoprodajnih ugovora i ugovora o pozajmicama, sa ofšor destinacija i iz različitih evropskih država, lično ili preko svojih računa u poslovnim bankama, preuzimao novac "kavačkog klana" i potom ga uvodio u legalne tokove. Istražioci su do Dapčevića došli analizom poruka koje je on putem "Skaj" aplikacije razmjenjivao sa okrivljenim Draganom Kneževićem, navodno, visokopozicioniranim pripadnikom "kavačkog klana", i njegovom suprugom.

Inače, za Dapčevića je ranije ponuđeno jemstvo u iznosu od milion i 350 hiljada evra koje se ogleda u nekretninama koje su ponudili članovi porodice, prijatelji i kumovi, što je sud tada odbio, ali je prihvatio da mu se vrati laptom i telefon.

"Sud je prihvatio zahtjev optuženog Dapčevića da mu se vrati oduzeti laptop i telefon kako bi mogao da se izjasni na sve okolnosti koje je SDT stavilo protiv njega u optužujućem kontekstu. Specijalni tužilac Zoran Vučinić se takođe, nije protivio zahtjevu za vraćanjem navedenih predmeta, dodavši da je SPO uputilo SDT-u 24.7.2024. zapisnik o pribavljenim elektronskim uređajima i izvještaj o sadržaju i analizi istog. Tužilac je naglasio da je sadržaj eksportovan na CD, daje izvršen pretres, te da su stečeni zakonski uslovi da se optuženom mogu vratiti predmeti", prenijeli smo ranije.

On je takođe negirao da je novac iz ilegalnih tokova stavljao u legalne tokove i da nema dokaza da je "prao" novac za šefa kavčana, kao i to da za to ima dokumentaciju koju će dostaviti sudu.

