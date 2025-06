Okrivljeni je detaljno dao odbranu, negirajući navode optužnice.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Višem sudu u Podgorici danas je počelo suđenje advokatu Dimitriju Dapčeviću, optuženom za pranje novca za šefa kavačkog kriminalnog klana Radoja Zvicera.

Okrivljeni je detaljno dao odbranu, negirajući navode optužnice.

Između ostalog je rekao da nije imao kontakt sa Zvicerom, kao i da nije primao naređenja od njega.

Takođe je negirao da je imao aplikaciju "Skaj”.

U vezi porijekla svoje imovine, sudu je dostavio dokument u kojem je za nekretninu navedeno da je posjeduje od 2013., a ne od 2017. godine, kako to Specijalno državno tužilaštvo (SDT) navodi u optužnici.

"Ja nikad nisam koristio kompromitovanu SKY ECC komunikaciju, niti sam imao bilo koji uređaj, niti posjedujem bilo koji uređaj preko kojeg se može odvijati takva komunikacija. Niti sam sa bilo kojim od lica koja se pominju u optužnici imao komunikaciju. Pa je iz procesnih razloga upitan način i metod identifikovanja mene kao korisnika navedene aplikacije izvršene od strane Specijalnog policijskog odjeljenja", rekao je Dapčević, pišu Vijesti.

Smatra da za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, koje mu se stavlja na teret, nema uporišta u zakonu.

"Jer da bi postojalo ovo krivično djelo mora postojati organizator kriminalne organizacije i bar još jedno lice - član, da bi bili ispunjeni nužni uslovi kojima se u zakonu to djelo propisuje. Mora biti jasno određena uloga. U obrazloženju optužnice navodi se da sam ja postao član, kao i imena drugih lica sa kojima ja nemam dodirnih tačaka, jer su to lica za koja se vode zasebni postupci, sa kojima ja nemam veze", naglasio je Dapčević.

Ukazao je sudu da optužnica SDT-a protiv njega ne sadrži vrijeme kada je kriminalna organizacija formirana.

"Ne zna se ni kada sam ja navodno postao član kriminalne organizacije, jer odrednica SDT-a da je to bilo tokom 2020. godine ima širok i neodređen vremenski dijapazon. Sa druge strane ne zna se kada je ovo krivično djelo dovršeno u krivično pravnom smislu. To je bitan element, jer bez njega se ne može utvrditi kada počinje realizacija kriminalnog plana i završava cilj zbog kojeg je formirana kriminalna organizacija", naveo je on u odbrani.

Tvrdi da ne postoji niti jedan dokaz da je on prihvatio neku ulogu.

"Niti mi je neko davao naređenja da postupam po njima. Ove prigovore sam istakao u fazi kontrole optužnice, uz navode tadašnjeg vijeća da se takvi navodi mogu raspraviti na glavnom pretresu. Pa u skladu sa tim moram da napomenem da je prilikom kontrole optužnice, u postupku protiv Zorana Lazovića i Milivoja Katnića, prisustvovao isti predsjednik vijeća kao i tokom kontrole moje optužnice. S tim što je u tom postupku prihvaćen prigovor koji se odnosi na momenat stvaranja kriminalne organizacije", rekao je Dapčević u odbrani.

Smatra da SDT nije pružilo niti jedan dokaz da je držao novac kriminalne organizacije u takozvanim skrivenim prostorijama "štekovima".

Posebno je naveo da je činjenica da tokom pretresa njegovog stana nije pronađen nikakav skriveni novac, osim njegova ušteđevina koju je u nekoliko navrata podigao sa bankovnog računa.

Dodao je da je SDT sebe demantovalo jer u jednom djelu navodi da je izbjegavao da transfer novca vrši putem banke i zvaničnih finansijskih kanala, dok u drugom dijelu optužnice je navedeno da je novac uplaćivao putem banke.

"Jer takve prostorije ne postoje, niti su pronađene u Budvi i Kotoru. Takođe, pretresom moga stana nije pronađena nikakva skrivena prostorija, o tome svjedoči zapisnik o pretresanju. Tužilac nije pružio nikakve dokaze da sam bio u posjedu tog novca, jer nisam bio u posjedu tog i bilo kojeg novca koji ima veze sa kriminalnom djelatnošću ili kriminalnom organizacijom. Što je očigledno, jer u optužnici nije naveden momenat prijema novca. U optužnici SDT nije odredilo ni krivično djelo kojim se stekao navodni novac, radnju pribavljanja tog novca, ko je preduzeo tu radnju, koliko je novca prihodovano od preduzetog krivičnog djela. Nije pružilo ni indicije da je iz tog djela prihodovan novac. SDT pokušava da me uvuče u kriminalnu organizaciju sa Radojem Zvicerom na najperfidnije i najnelogičnije načine. Time da pokušava da me predstavi kao 'aktivnog pripadnika OKG' i 'čovjeka od velikog povjerenja Radoja Zvicera'. U optužnici se ne navodi kome je Radoje Zvicer poslao poruku, meni sigurno nije, niti mi je mogao poslati. Da jeste, sadržaj te poruke bi bio u optužnici", istakao je Dapčević, prenose Vijesti.

On je rekao da je ovo najperfidnija i iskonstruisana priča.

"Tužilaštvo pokušava da me uvuče u krivično djelo da sam držao novac koji potiče iz kriminalne djelatosti iako nema novca, nema podataka odakle isti novac potiče, ko mi ga je i kada dao. A ako sud to 'ne proguta', onda je SDT navelo da sam sklapao fiktivne ugovore i slično", kazao je Dapčević u odbrani.

Dodao je da se ovdje radi o primjeru metoda samoljublja u postupanju.

"Novac na računu predstavlja isključivo moju zaradu i vezan je za moje poslovanje koje je u cjelosti zakonito. To ću nepobitno dokazati obzirom da je Poreska uprava izvršila finansijski nalaz mog poslovanja i donijela rešenje prvog aprila 2024., dva dana prije moga hapšenja, kojim su utvrdili koliko sam i od čega prihodovao i nisu pronašli bilo kakvu nezakonitu radnju, pogotovo ne ove tužilačke fikcije", naveo je Dapčević u odbrani.

SDT je podiglo optužnicu protiv Dapčevića, advokata iz Budve, za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, dva produžena krivična djela pranja novca i dva krivična djela pranje novca, u ukupnom iznosu od 2.600.000 eura.