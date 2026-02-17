Optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) Kneževiću se stavlja na teret da je počinio krivična djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju izvršenog putem podstrekavanja i pranje novca, sve u vezi prodaje hotela "Princes" u Baru.

Izvor: ATLAS GRUPA

Nakon što je okončan dokazni postupak u predmetima "Kaspija 1" i "Kaspija 2", u sudskom procesu okrivljenom Dušku Kneževiću, u Višem sudu u Podgorici, danas je počelo iznošenje završnih riječi. Sudskim procesom rukovodi Amir Đokaj, kao sudija pojedinac, prenose Vijesti.

U predmetima "Kaspija 1" i "Kaspija 2", optuženi su Duško Knežević i Đorđe M. Đurđić, koji je zaključio sporazum o priznanju krivice.



Đorđe Đurđić je 2019. godine zaključio sporazum o priznanju krivice i pravosnažno je osuđen na šest mjeseci presudom Višeg suda u Podgorici, pišu Vijesti.

Predmet je nezakonita prodaja hotela "Princes" u Baru, kompaniji "Kaspia propertis", za koju je Knežević izdao bankarsku garanciju, iako nije bio ovlašćen.

Specijalni tužilac Miroslav Turković, u završnoj riječ je predložio da sud okrivljenom Kneževiću izrekne jedinstvenu kaznu zatvora za dva krivična djela "zloupotreba položaja u privrednom poslovanju izvršenog putem podstrekavanja" i "pranje novca". Predložio je da kao sporednu kaznu sud izrekne novčanu kaznu, te da se produži pritvor nakon izricanja prvostepene presude.

"Dokazi daju jasno utemeljenje da je okrivljeni Duško Knežević izvršio krivična djela. On je na glavnom pretresu dao odbranu u kojoj je negirao navode optužnice. Kazao je da je to plod političkog obračuna sa Milom Đukanovićem, te da je u Crnu Goru donio brojne investicije. Po ocjeni tužilaštva, ovakva odbrana je data u cilju izbjegavanja odgovornosti. Materijalni i personalni dokazi upućuju na zaključak da je izvršio krivična djela. Ukazujem na pravosnažnu presudu Višeg suda kojom je Đorđe Đurđić osuđen na šest mjeseci zatvora. On je u ovom postupku saslušan kao svjedok, navodeći da ga je podstrekao Duško Knežević", kazao je Turković, prenose Vijesti.

Naveo je da nije bilo zakonskih uslova za izdavanje bankarske garancije.

"Kaspia propertis je tužila Atlas banku, a presudom Privrednog suda Crne Gore, Atas banka je bila obavezna da isplati 12.500.000 miliona eura za kamatom počev od 24. 7. 2015. Ukupno je isplaćeno 15.205.504,60 miliona eura. Ovim dokazima, obesmišljena je odbrana da se radi o nacrtu izdatih bankarskih garancija. Bankarska garancija je izdata 14. 01. 2014., a prodavac hotela 'Princes' bio je Duško Knežević, iako nije bio vlasnik. Odlučne činjenice su utvrđene do stepena izvjesnosti. Duško Knežević nije bio vlasnik i akcionar i nije imao ovlašćenje da prodaje hotel, niti da prima novac od kupoprodajne cijene. Primio je u kešu 8.000.000 eura, koje je Knežević iz Bakua donio u Crnu Goru, dok je još u dva navrata primio novac na računu petog i jedanaestog marta 2014. Godine, na iznos od dva miliona i 2.400.000 miliona eura. Dokazano je da je on lično u gotovini primio novac", kazao je Turković u završnoj riječi, navode Vijesti.

Smatra da je dokazano i krivično djelo pranje novca, jer novac potiče od kriminalne djelatnosti, te da je postupao sa direktnim umišljajem.

Advokat Vladan Đuranović, punomoćnik oštećene "Atlas banke" u stečaju, rekao je da u cjelosti prihvata završnu riječ specijalnog tužioca.

"Pridružujem se krivičnom gonjenju. Kao punomoćnik oštećene 'Atlas banke', postavljamo odštetni zahtjev iznosu od 12 i po miliona eura. Aktiviranje bankarske garancije je doprinijelo do uvođenja stečaja i to je nesporno. Ukupno je sa računa 'Atlas banke' skinuto 15 miliona eura. Duško Knežević je podigao oko 12 i po miliona eura i nesporno je da ta sredstva nikada nijesu vraćena banci", naglasio je advokat Đuranović.

Jedan od tri Kneževićeva branioca, advokat Dušan Radosavljević u završnoj riječi se fokusirao da se radi o nacrtu bankarske garancije koja ne proizvodi pravno dejstvo.

Predložio je da sud oslobodi od optužbe Duška Kneževića, primjenom načela "u sumnji povoljnije za okrivljenog". Drugi njegov predlog je bio da se radi o apsolutnoj zastarjelostii krivičnog gonjenja. Bez ozbira kakva bude presuda, predložio je da mu sud ukine pritvor.

"Ovo je prvobitno bio građanski proces koji je naknadno postao krivični. Da nije došlo do presude Privrednog suda, ne bi došlo ni do ovog krivičnog. Prvom presudom iz 2016., tužba protiv 'Atlas banke' je odbijena, da bi u ponovljenom suđenju, 2017., donijeta presuda kojom se usvaja tužbeni zahtjev. Dakle, jedan građanski spor, prerastao je u krivični proces. Uništena mu je i oduzeta imovina. Zaključen je ugovor o prodaji hotela 'Princes', a nesporno je da Knežević nije bio vlasnik. Međutim, nesporno je da je bio većinski vlasnik 'Atlas grupe' sa pravnim kapacitetom. Nesporno je da kupac iz Azerbejdžana nije ispunio sve ugovorne obaveze. Ovdje se radi o nacrtu bankarske garancije, koje nijesu bile odobrene i nijesu imale pravni karakter", rekao je Radosavljević, navode Vijesti.

Nastavak suđenja zakazan je za 24. februar, kada će ocjenu dokaza u završnoj riječi dati advokatica Andrijana Razić i okrivljeni Duško Knežević.

U optužnici se navodi da je Knežević 20. maja 2015. sa umišljajem nagovorio Đurđića, glavnog izvršnog direktora "Atlas banke" AD Podgorica, da potpiše garanciju i ovjeri službenim pečatom garanciju za "Kaspia Properties Holdings Limited" iz Dubaija, na 12,5 miliona eura. Navodi se da je nalogodavac Knežević, a da je korisnik "Kaspia Properties", i kojom se garantuje da će "Atlas banka" ovoj kompaniji platiti najviše do ovog iznosa od 12,5 miliona eura, na ime kupovine hotela "Princes".

Apelacioni sud je donio presudu da je "Atlas banka" dužna da kao davalac garancije za novac koji je Knežević uzeo, da isplati kompletan iznos plus zatezne kamate.

"Sud je utvrdio da je Duško Knežević po kupoprodajnom ugovoru od 14. januara 2014. godine primio iznos od 12,5 miliona eura, od čega osam miliona eura shodno potpisanoj potvrdi o primljenom novcu i carinskoj deklaraciji od 14. 1. 2014, kao i prenosom sa računa iznosa dva miliona eura 5. marta 2014., sa svrhom uplate akcija hotela "Princes" i iznos od oko dva i po miliona 11. marta sa svrhom uplate druge rate za kupovinu akcija hotela 'Princes'", navedeno je u presudi.