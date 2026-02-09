Sumnja se da je E.A. vanbračnu suprugu tokom oktobra i novembra 2025. godine, uz upotrebu sile i prijetnje, zloupotrebom povjerenja, vrbovao i držao u svojoj kući u Podgorici u cilju svakodnevnog prinudnog rada.

Podnijeta je krivična prijava protiv Podgoričanina E.A. (54) zbog sumnje da je vanbračnu suprugu iz Rožaja držao u svojoj kući u Podgorici u cilju svakodnevnog prinudnog rada, saopšteno je iz Uprave policije (UP). Njemu se na teret stavlja krivično djelo trgovina ljudima. E.A. je u decembru prošle godine uhapšen zbog sumnje da je silovao istu osobu i u pritvoru je.

Krivičnu prijavu su podnijeli službenici Sektora za borbu protiv kriminala.

Sumnja se da je E.A. vanbračnu suprugu tokom oktobra i novembra 2025. godine, uz upotrebu sile i prijetnje, zloupotrebom povjerenja, vrbovao i držao u svojoj kući u Podgorici u cilju svakodnevnog prinudnog rada.

Iz policije podsjećaju da je E.A. u decembru 2025. godine uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo silovanje u produženom trajanju u sticaju sa krivičnim djelom nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici na štetu iste ženske osobe, njegove vanbračne supruge.

Njemu je tada nakon saslušanja kod nadležnog tužioca određen pritvor gdje se i sada nalazi.

Nakon toga, službenici Sektora za borbu protiv kriminala su došli do sumnje da je E.A, osim što je izvršio pomenuta krivična djela za koja je procesuiran, izvršio i krivično djelo trgovina ljudima.