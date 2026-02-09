Jezivo nasilje dogodilo se danas u jednoj školi u Prištini kada je nastavnik udario đaka, i to pred drugim učenicima.

Video koјi јe obјavljen prikazuјe direktan sukob između nastavnika i učenika.

Nakon objavljivanja snimka u medijima, policija je uhapsila nastavnika Kadriua. Slučaj je za portal Indeksonline potvrdio i portparol policije Enis Plana.

"Danas oko 12.00 časova primili smo informaciju o slučaju fizičkog napada koji se dogodio u jednoj osnovnoj školi u Prištini. Policija je odmah izašla na lice mjesta i u policijsku stanicu privela strane uključene u slučaj. Trenutno policija, u koordinaciji sa tužilaštvom, sprovodi istragu radi rasvjetljavanja ovog slučaja", rekao je Plana.