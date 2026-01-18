Dječak star oko 12 godina bori se za život nakon što ga je juče popodne napala ajkula na plaži Šark u istočnom Sidneju, pri čemu je zadobio teške povrede obje noge, saopštila je policija Novog Južnog Velsa.

Izvor: G.Mitrović / Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore

Dječak se bori za život nakon što ga je juče popodne napala ajkula u istočnom Sidneju. Dječak, za koga se vjeruje da ima oko 12 godina, izvučen je iz vode na plaži Šark u Nilsen Parku, u predgrađu Vokliz, javlja Gardijan. Zadobio je teške povrede obje noge.

Policija Novog Južnog Velsa saopštila je da su službe hitne pomoći pozvane na plažu duž luke oko 16:20 časova. Službe hitne pomoći pružile su dječaku prvu pomoć na licu mjesta, koristeći podvezice.

U intervenciji su učestvovale jedinice intenzivne nege i službe hitne pomoći, uključujući helikoptere kompanije CareFlight. Portparol hitne pomoći potvrdio je da je dječak prebačen u Dječiju bolnicu u Sidneju u Randviku sa povredama opasnim po život.

Prethodni napadi

Plaža je zatvorena, a policija je savjetovala plivačima da izbjegavaju ulazak u vodu. Prema dostupnim informacijama, dječak je u trenutku napada plivao izvan ograđenog područja zaštićenog mrežom.

Mreža protiv ajkula u Nilsen parku bila je oštećena tokom visokih talasa u aprilu 2025. godine, a popravke su završene početkom decembra.

Nedjeljni incident uslijedio je nakon smrtonosnog napada ajkule na sjevernim plažama Sidneja u septembru, kada je 57-godišnji muškarac ubijen na plaži Long Rif.

U novembru je 25-godišnji švajcarski turista poginuo u napadu ajkule na plaži Kajlis u Nacionalnom parku Kraudi Bej. Prošlog marta, plivačicu pedesetih godina ugrizla je ajkula na plaži Gunja na jugu Sidneja.