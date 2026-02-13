Veselin Vesko Barović (73) pušten je da se brani sa slobode nakon što je danas saslušan u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

Biznismen Veselin Barović zhapšen je sinoć zbog sumnje da je počinio krivično djelo utaja poreza i neovlašćeno držanje oružja i eksplozivnih materija, prenosi CdM.

Po zahtjevu ODT Podgorica postupak istrage za utaju poreza biće sproveden u redovnom postupku.

Uprava policije saopštila je jutros da se Barović sumnjiči za utaju poreza u iznosu od skoro 332.000 eura, a da su od njega, tokom izvršenih pretresa na lokacijama koje koristi u tri grada, oduzeta dva pištolja, municija i okvir sa municijom za automatsko oružje u ilegalnom posjedu.