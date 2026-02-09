Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović istakao je u emisiji “Naglas” na RTCG da njegova ocjena da se sistem raspada u potpunosti odgovara realnom stanju i samo je nešto što svi građani vide.

Kazao je i da je vratio zakone, odnosno izveo taj dvostruki manevar, da bi ukazao na neodgovornost Skupštine prema građanima. Dodao je da nam ne trebaju memorandumi o saradnji između resora Vlade, i da neko mora biti odgovoran za bijeg Miloša Medenice, javlja RTCG.

Vraćanje zakona Skupštini, kaže Milatović, bio je pokušaj da se istakne sam proces donošenja tih zakona i na koji način radi, odnosno ne radi Skupština Crne Gore.

“Ne možete glasati nešto prije nego što to nešto ne pročitate. Mi imamo poštenih građana koji časno rade svoje poslove, a primaju relativno male plate, a nasuprot njima imate poslanike koji nijesu imali nijedan radni dan u januaru i jedan u februaru. Na taj način sam htio da pokažem koliko se ta institucija neodgovorno ponaša prema građanima i taj dvokorak koji sam uradio je bio potreban da se do kraja ogoli neodgovornost naših institucija”, naglašava Milatović.

Kazao je da objektivno posmatra stvari i da pohvali kada ima razloga, ali ovo nije bilo za pohvalu. Zapitao je zašto o zakonima nijesu raspravljali nekoliko dana.

“Želim da pohvalim rad, prije svega resora koji rade na integracijama, ali siguran sam da ovo što govorim misle svi građani Crne Gore. Evropa nije cilj radi Evrope. Kada se neki nacrt zakona pošalje Evropskoj komisiji ona da zeleno svjetlo na nacrt, ali taj se zakon dodatno promijeni na Vladi i u Skupštini, tako da ono na šta je EK dala zeleno svjetlo nije ono što se usvoji u Skupštini. A u vremenu institucionalne neodgovornosti mnogo toga može da prođe i ja apelujem na sve sudionike da budu odgovorni za posao koji obavljaju”, naglasio je Milatović za RTCG.

Kako je naveo, u pitanju su 23 zakona od kojih su neki vrlo bitni kao recimo o nabavci ljekova, tržištu kapitala, finansijskom sistemu, zaštiti potrošača. Tako ozbiljne stvari moraju se prezentovati i smatrao je da je o tome bilo bitno da se čuje šta misle poslanici.

“Niko mi ne može reći da poslanici nijesu mogli raditi u januaru i prezentovati detalje zakona, a na meni je bilo da objasnim da procedura nije bila dobra i da skrenem pažnju da se to više ne ponovi”, istakao je predsjednik za RTCG.

Ne trebaju nam memorandumi o saradnji između resora Vlade, neko mora biti odgovoran za bijeg Medenice

Komentarišući današnji sastanak premijera sa predstavnicima pravosuđa i bezbjednosti, a povodom slučaja Medenice, Milatović je kazao da ga je zabrinula izjava ministra pravde.

“Zabrinula me izjava ministra pravde da odgovornost nije potrebna. Čini mi se da je izjava neoprezna i zabrinjavajuća i ne mislim da dolazi od njega lično i to je jedan bijeg od odgovornosti, dok se svi nadaju da će građani zaboraviti šta se desilo. Još jednom apel izvršnoj vlasti, od nje očekujemo odgovore i odgovornost, jer ako toga nema onda će se ove stvari ponavljati”, poručio je Milatović.

Istakao je da kad god želite da pobjegnete od problema formira se radna grupa. Nadležni organi su, kaže, dužni da sarađuju, a danas se najavljuje potpisivanje memoranduma o saradnji između djelova vlasti. Ocjenjuje da im ne trebaju memorandumi o saradnji, a posebno ne između dva resora u Vladi.

“U ovom slučaju koji više nije incident neko mora da snosi odgovornost i jedino tako sistem može da se unaprijedi. Ostavljam građanima da vide ko priča razumno, a ko pokušava da pobjegne od odgovornosti. Stanje je zabrinjavajuće. Podsjećam da imamo iste ljude koje u opoziciji govore jedno, a kada su na vlasti potpuno drugo. Neka se građani sjete šta su govorili recimo o aferi Tunel i neka uporede kako su govorili tada, a kako danas. Građani su i zbunjeni i zabrinuti i moje izjave reflektuju mišljenje građana”, naglasio je Milatović za RTCG

Svima je u interesu da se slučaj Dašić Pajković – Vukšić što prije riješi

Milatović je osvrćući se na pitanje o aferi između Mirjane Dašić Pajković i svog bivšeg savjetnika Dejana Vukšića kazao je da želi da sačuva instituciju predsjednika, te da postoje krivične prijave sa obje strane i očekuje da nadležni rastumače slučaj i da ga riješe u što skorijem roku.

“Za zaštitnika ljudskih prava sam predložio izuzetnog kandidata koji je dobio više od 50 glasova poslanika i na taj način sam pokazao i svoje mišljenje o tom slučaju. Osuđujem ono što se dešava u kontekstu distribucije određenog materijala, međutim predsjednik države nije istražni organ. Gdje su nadležni, šta radi Uprava policije, ANB, tužilaštvo. Svima je interesu da se cijeli slučaj što prije zaokruži”, kazao je Milatović.

Građani misle da je politički sistem loš, zbog čega je ponudio rješenje o otvorenim listama, a danas promjenu Ustava o normiranju neradne nedjelje po uzoru na Njemačku.

Kako je kazao potez Milana Kneževića je legitiman i svaka tema je politički legitimna, ali miješanje lokalnih tema sa drugim identitetskim bilo je iznenađujuće.

“Knežević će svoju borbu nastaviti iz opozicije. Volio bih i da je Vlada imala više sluha za građane Zete i njihov referendum, jer stalno govorimo o demokratiji a kada se ta demokratija sprovede, a to je bio taj referendum, trebalo je to uzeti u obzir na puno odgovorniji način. Jedino što sam mogao je da pozovem strane u sporu da zajedno sa predstavnicima Vlade i EU dođu i razgovaraju. Vlada se nažalost nije na taj sastanak odazvala”, kazao je on, prenosi RTCG.

Jedini način za slučaj Botuna je bio dijalog, ali nažalost, kako je istakao, nema ga.

Da je izabran za gradonačelnika kaže da ne bi stvarao ovoliko problema i bolje bi ih sređivao nego Vlada. O gradonačelniku Saši Mujoviću ima dobro mišljenje i smatra da ga treba podržati, jer je naslijedio vruć krompir.

“Sada imate dvije opštine, u trenutku donošenja te odluke ta lokacija je bila dio Glavnog grada. Trebalo je više sluha od Vlade na tu novu oklonost kao što se imalo sluha za pomjeranje trase auto-puta od Kolašina do Andrijevice. Isto se desilo i sa trasom zaobilaznice oko Budve. Zato kažem da je Crnoj Gori potreban dijalog i morate imati dobru namjeru. A utisak je da dijalog izostao iz ugla Vlade Crne Gore”, ističe Milatović.

PES i BS ne glasaju za Krstonijevića zbog ličnih animoziteta

Što se tiče izbora sudije Ustavnog suda, Milatović je naglasio da je transparento i inkluzivno predložio za kandidata sudiju VIšeg suda prije više mjeseci. Tu se njegova priča završava.

“Sjutra mogu biti dva scenarija. Jedan gdje poslanici PES-a i BS ne glasaju za sudiju Krstonijevića i to bi bio četvrti put da ne glasaju za kandidata predsjednika. Tako će nastaviti blokadu Ustavnog suda i biti kočničari evropskog puta. S druge strane mogu biti razumni i dobronamjerni da se založe za naš evropski put. Ne glasaju, a nemaju razloga, već samo zbog nekih svojih ličnih animoziteta”, naglasio je Milatović.