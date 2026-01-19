Pozvali su nadležne da odustane od rušenja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kompanija "Čelebić" tvrdi da je stadion u podgoričkom naselju Donja Gorica izgrađen "u skladu sa važećim odobrenjima" i da su spremi da o svom trošku izmjeste kanal, zbog čijeg zatrapanjavanja je za danas zakazano rušenje reflektora i dijela tog sportskog objekta, pišu Vijesti.

Pozvali su nadležne da odustane od rušenja.

"Uradili smo projektno rešenje i predložili da ga realizujemo o našem trošku. Napominjemo da je riječ o minimalnoj intervenciji koja podrazumijeva pomjeranje kanala za oko pet metara u širinu i približno trideset metara u dužinu. Važećim planskim dokumentom - PUP Podgorica - na ovoj lokaciji su predviđeni sportski sadržaji kakvi danas postoje, dok nekadašnjeg kanala nema u istom planskom dokumentu", saopštili su.

Ističu da su više puta, "pismeno i usmeno, ukazali da bi svako pomjeranje navedenih konstrukcija ugrozilo stabilnost stadiona, dovelo do gubitka licence za odigravanje domaćih i međunarodnih utakmica i u potpunosti obesmislilo realizovani projekat". "Predložili smo održavanje zajedničkog sastanka, ali do sada nije došlo do konstruktivnog dijaloga".

Zamjenik gradonačelnika Podgorice Boris Spalević poručio je prije nekoliko dana da će reflektor i dio stadiona DG arene biti srušeni, te da će odgovarati oni koji su, kako je kazao, dozvolili da se ti nelegalni objekti izgrade.

Spalević je za TV Vijesti najavio i da će krivično odgovarati nadležni koji su trebalo da znaju da je sportski poligon u kanalu Mareze u podgoričkom naselju Donja Gorica nelegalno izgrađen.

"Ljudi koji su izdali te građevinske dozvole, protiv njih će biti pokrenuti postupci... Što znači ruši se reflektor i dio? Pa neko može da koristi termin ruši se, neko kaže uklanja se. To su privremeni objekti bez dozvole. Znači, ako imate nešto privremeno, kad to privremeno istekne, to privremeno nije moglo da dobije ni vodnu dozvolu na kanal, tako da nema logike da ćemo mi da produžimo i da kažemo da mi vama produžavamo da vi stojite nelegalno tu", rekao je Spalević, javljaju Vijesti.

Kanal služi za odvođenje vode Mareze u Moraču, a dospio je u žižu javnosti tokom nedavnih poplava...

Kompanija "Čelebić", međutim, tvrdi da je sportski kompleks izgrađen u skladu sa važećim odobrenjima nadležnih organa Glavnog grada i revidovanim projektima.

"Predmetni kompleks postoji od 2015. godine i nije bio smetnja do sada, već je u velikoj mjeri doprinosio razvoju i napretku zajednice. U njegovu izgradnju, kompanija 'Čelebić', uz podršku Fudbalskog saveza Crne Gore, uložila je više miliona eura. Riječ je o jednom od rijetkih licenciranih sportskih kompleksa u Crnoj Gori koji ispunjava uslove za odigravanje domaćih i međunarodnih utakmica, a koji svakodnevno koristi više stotina sportista. Na lokaciji uz sportski kompleks nekada je postojao kanal koji je devastiran i zatrpan znatno prije početka izgradnje samog kompleksa. Inspekcija Glavnog grada je utvrdila da u jednom dijelu, u dužini od oko 30 metara, potporni zid zalazi u nekadašnju trasu tog kanala, kao i da se u toj zoni nalaze stopa reflektorskog stuba i stopa zapadne tribine kapaciteta 3.000 gledalaca".

Istakli su da u skladu sa važećim planskim dokumentima "ovi privremeni objekti mogu da se legalizuju, a takođe i po Zakonu o legalizaciji".

"Kompanija Čelebić je kao društveno odgovorna kompanija uložila više miliona u razvoj sportske infrastrukture klubova u Glavnom gradu i širom Crne Gore. Međutim, ovakav odnos institucija može dovesti u pitanje buduća ulaganja, ukoliko izostane podrška zajednice na lokalnom i državnom nivou", prenose Vijesti.

Ističu da je vlasnik kompanije Tomislav Čelebić, ujedno je i potpredsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore i "sa te pozicije aktivno doprinosi organizacionoj i finansijskoj podršci sportskim savezima u Crnoj Gori".

"Vjerujemo da će prevladati razum i da površina od 150 m2 neće postati prepreka daljem funkcionisanju jednog od najznačajnijih sportskih kompleksa u glavnom gradu. U suprotnom, ukoliko dođe do rušenja navedenog dijela objekta, bićemo primorani da sportski kompleks zatvorimo na neodređeno vrijeme. U saradnji sa Fudbalskim savezom Crne Gore bićemo prinuđeni da donesemo odluku o budućnosti FK Podgorica, a samim tim i OFK Mladost Donja Gorica, kao korisnika predmetnog sportskog kompleksa", saopštili su iz kompanije.