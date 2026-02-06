Pripadnici niške policije raspoređeni u šest policijskih automobila i dvije marice bili su tokom hapšenja.

Izvor: Društvene mreže / Instagram

A. Š. ubijena je jutros nasred ulice u Nišu, a njen osumnjičeni ubica, inače kum nakon velike policijske potrage uhapšen je u selu Nozrina kod Aleksinca!

"Krenuo sam kod komšije na ručak. Vidio sam neku gužvu, mnogo policijskih kola, koliko sam mogao da izbrojim bilo je šest patrola i dvije marice. Jedan automobil kruševačkih tablica i jedan bijeli automobil niških registarskih oznaka, koji su bili okrenuti jedan prema drugom. Pored tog automobila čovjek je klečao, ruke su mu bile iza leđa", kaže sagovornik Srba Trifunović, inače očevidac hapšenja osumnjičenog.

"Posle sam od komšiluka saznao da je to čovjek koji je počinio ubistvo u Nišu. Takođe, čuo sam da je nakon ubistva pobjegao i došao tu u komšiluk kako bi ostavio svoj automobil i da je zvao brata iz Kruševca da dođe po njega. Čovjek, koliko sam čuo, nije ni znao o čemu se radi. Policija ih je presrela i uhapsila osumnjičenog.

Da podsjetimo, zvjersko ubistvo A. Š. dogodilo se jutros 6. februara oko 7.30 časova u Nišu, u blizini kuće nesrećne žene. Prema poslednjim informacijama, ubica je u nesrećnu ženu ispalio tri hitca, a zatim i četvrti kako bi je ovjerio. Posle zločina je pobjegao, a komšije i prolaznici su prijavili policiji pucnjavu. Uviđaj i dalje traje, a istragu povodom zločina vodi Više javno tužilaštvo u Nišu koje će svojom detaljnom istragom utvrditi i motiv ubistva.

BONUS VIDEO:

(Kurir/Mondo)