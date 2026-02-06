Pripadnici MUP-a Srbije u brzoj i efikasnoj akciji identifikovali su i uhapsili muškarca osumnjičenog da je u noćnim satima bacio eksplozivnu napravu na poznati restoran "Džeri" na Novom Beogradu.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu efikasnom akcijom identifikovali su i lišili slobode muškarca osumnjičenog za bombaški napad na poznati beogradski restoran "Džeri" na Novom Beogradu.

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, osumnjičeni se tereti da je u noćnim satima aktivirao i bacio eksplozivnu napravu na objekat, čime je pričinjena znatna materijalna šteta, dok na sreću povređenih nije bilo.

Detalji istrage

Policija je operativnim radom i pregledom snimaka sa sigurnosnih kamera uspjela da locira napadača. Motiv napada još uvijek nije zvanično potvrđen, ali se provjerava da li je riječ o opomeni ili neraščišćenim računima.

Osumnjičenom se na teret stavlja krivično djelo izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu na saslušanje. Nezvanično, bombu je bacio juče dva sata nakon ponoći i kamere su ga snimile.

(Telegraf/Mondo)