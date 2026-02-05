Apelacioni sud je saopštio da je danas održana sjednica vijeća u predmetu poznatom u javnosti kao „Koverta“.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Rekli su da će odluka o žalbama biti donijeta u zakonskom roku, a da će javnost biti blagovremeno obaviještena o odluci tog suda, nakon što bude donijeta, prenose Vijesti.

Prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici, iz aprila prošle godine, biznismen Duško Knežević oslobođen je optužbe za stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca.

Optužbe su oslobođeni i bivši gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović (DPS), Branislav Todorović, Živko Šljivančanin, Tamara Krdžić, Goran Grujović i Tomica Knežević.

Prvostepenu presudu donijelo je vijeće sudije Nenada Vujanovića, koji je, u obrazloženju presude, rekao da nema dokaza u tom postupku da su počinjena krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, pranje novca i da nema dokaza da novac potiče iz kriminalnih aktivnosti.