Apelacioni sud saopštio je da je sjednica vijeća odložena zbog opravdanog odsustva sudije izvjestioca.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Sjednica vijeća Apelacionog suda, zakazana za 30. januar u postupku odlučivanja o žalbi na prvostepenu presudu u predmetu u javnosti poznatom kao „Koverta“, odložena je i biće održana 5. februara.

Optuženima u aferi “Koverta”, među kojima su biznismen Duško Knežević i bivši gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović (DPS), izrečena je oslobađajuća presuda u Višem sudu u Podgorici. U pitanju je prvostepena presuda, piše CdM.

Slučaj „Koverta“ odnosi se na tajni snimak koji je Knežević prezentovao 2019. godine, a na kojem se vidi Stijepović u trenutku predaje, navodno, 100.000 eura za finansiranje kampanje uoči tadašnjih parlamentarnih izbora Demokratske partije socijalista (DPS).

Prvom tačkom optužnice, Duško Knežević je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, a Knežević Tomica, Todorović Branislav, Šljivančanin Živko, Grujović Goran i Krdžić Tamara izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a stav 2 u vezi stava 1 i 6 Krivičnog zakonika Crne Gore, navodi CdM.

Stijepović se optužnicom SDT-a tereti da je u oktobru 2016.godine, po prethodno postignutom dogovoru, od Duška Kneževića preuzeo 110.000 američkih dolara od kojih je prema stavu 62.070 pribavljeno kriminalnim djelatnostima, sa namjerom da ih ubaci u legalne tokove – radi korišćenja tog novca za parlamentarne izbore.

On je tražio od Kneževića da dolare zamijeni u eure što je ovaj i učinio preko Vlatka Rašovića koji u ovom predmetu ima status svjedoka saradnika.

Konvertovani novac je predate predstavniku DPS i podijeljen uz potvrde, aktivistima te partije, a što prema ocjeni SDT-a ukazuje da je Stijepović znao da se radi o novcu stečenom kriminalnom djelatnošću, te da treba prikriti njegovo porijeklo i izbjeći svako njegovo evidentiranje, posebno njegovo evidentiranje kroz prihode DPS-a koji su podložni kontroli.