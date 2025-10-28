Iz ministarstva su poručili da ovim izmjenama započinje reforma koja predstavlja prvi korak ka izradi potpuno novog Zakona o Ustavnom sudu.

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Ministarstvo pravde saopštilo je da je u skladu sa preporukama Venecijanske komisije (VK) izradilo Nacrt izmjena i dopuna Zakona o Ustavnom sudu.

Tim povodom, ministar pravde Bojan Božović je danas uputio zvanično pismo ambasadoru Evropske unije u Crnoj Gori Johanu Satleru, predsjednici Venecijanske komisije Kler Bazi Malori, predsjedniku Skupštine Crne Gore Andriji Mandiću i Evropskoj komisiji, navodi se u saopštenju ministarstva.

"Najvažnije je istaći da su u Nacrtu izmjena i dopuna Zakona o Ustavnom sudu ispoštovane sve četiri preporuke Venecijanske komisije, i to: jasno utvrđivanje starosne granice za prestanak funkcije sudija Ustavnog suda; uvođenje pojednostavljenog mehanizma obavještavanja o ispunjenju uslova za penziju; mogućnost da sudija nastavi vršenje funkcije do stupanja na dužnost novog sudije, kako bi se izbjegle institucionalne blokade; razmatranje proširenja odredbi o izuzeću sudija u slučaju sukoba interesa, uz puno poštovanje proceduralnih garancija i nesmetano funkcionisanje Suda", ističe se u saopštenju.

Iz ministarstva su poručili da ovim izmjenama započinje reforma koja predstavlja prvi korak ka izradi potpuno novog Zakona o Ustavnom sudu.

"U narednom periodu otvorićemo kvalitetnu javnu raspravu, računajući na doprinos stručne i šire javnosti. Vjerujemo da predložena rješenja doprinose jačanju institucionalne stabilnosti i pravne izvjesnosti. Reforma Ustavnog suda je proces od ključnog značaja za državu i društvo, te očekujemo konstruktivan doprinos svih aktera u predstojećoj javnoj debati. Ministarstvo pravde posebno zahvaljuje članovima radne grupe na stručnom doprinosu: predsjednici Ustavnog suda Snežani Armenko, predstavnici civilnog sektora Tei Gorjanc Prelević, poslaniku Darku Dragovicu, kao i kolegama iz Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije", zaključuje se u saopštenju.