Optuženi Mario Milošević protivio se juče predlogu Specijalnog državnog tužilaštva da se javnost isključi sa ročišta glavnog pretresa na kojem treba da svjedoči Bajram Pista.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Rekao je to juče u nastavku suđenja okrivljenima za ubistvo Miodraga Kruščića i ranjavanje novinarke Olivere Lakić, prenose Vijesti.

“Svi bi trebalo da vide kakav je to bolesni lažov. Mislim da je baš važno da dođe, da vidite o kakvom se klovnu radi. Bilo bi značajno da se pojavi u sudnici, osim ako sud prethodno nije odlučio kako će se izjasniti o tome”, kazao je Milošević, pred specijalnim vijećem sudije Radovana Vlaovića.

Predlog SDT-a je da se Bajramu Pisti dodijeli status zaštićenog svjedoka i da ročište na kojem bi se on izjašnjavao bude zatvoreno za javnost, pišu Vijesti.

Optuženi Goran Rakočević saglasio se s Miloševićem i dodao da je vrijeme da javnost vidi o kakvom se čovjeku radi.

Advokat odbrane Marko Radović rekao je da smatra da nijesu ispunjeni zakonski uslovi da se Pisti dodijeli status zaštićenog svjedoka.

“Smatramo da zahtjev SDT-a ne sadrži pravne razloge, da nije dovoljno obrazložen. Sa druge strane, imajući u vidu jednu odbredbu ZKP-a na koju smo se mi danas pozvali, ne bismo imali ništa protiv da mu se i dodijeli taj status jer bi, u tom slučaju, dokazni potencijal njegovog iskaza bio doveden u pitanje i optužbe u odnosu na pojedina krivična djela i u odnosu na pojedine okrivljene, ne bi bile potkrijepljene dokazima, ako imamo u vidu odredbu ZKP-a da se osuda ne može zasnivati prema iskazu zaštićenog svjedoka”, istakao je advokat, prenose Vijesti.

Rekao je i da ne postoje dovoljni razlozi koji bi opravdali donošenje pozitivne odluke predloga SDT-a da se javnost isključi sa suđenja.

“Svjedok Bajram Pista je predložen da se sasluša na glavnom pretresu u svojstvu svjedoka. On u drugom predmetu pred ovim sudom ima status svjedoka saradnika, kada se izjašnjavao u odnosu na iste okolnosti u odnosu koje je kasnije saslušan samo kao svjedok. Dva iskaza koja je dao u istrazi koja je prethodila ovoj fazi postupka su sporna, s tim što se desila jedna specifična situacija, da je njegov iskaz koji je dao pred SDT-om pravosnažno izdvojen”, naveo je Radović.

Dodao je da su tu činjenicu saznali četiri godine nakon njegovog prvog saslušanja i to na glavnom pretresu jer SDT nije dostavio rješenje Višeg suda o izdvajanju tog dokaza.

“I njegov drugi iskaz je pravno nevaljan, ali s obzirom na to da smo mi kao odbrana na onaj njegov prvi iskaz tretirali kao pravno valjan, to pitanje pravne valjanosti drugog iskaza nijesmo posebno problematizovali. Međutim, da smo za te činjenice znali na vrijeme, da nam je na vrijeme dostavljeno rješenje suda o izdvajanju ovog prvog iskaza, sigurno bi to problematizovali u fazi kontrole optužnice i mogla se desiti jedna situacija koja bi išla u korist okrivljenima, da se obustavi postupak za pojedina krivična djela zato što izdvajanjem ta dva iskaza iz spisa predmeta ne bi bilo dokaza u odnosu na pojedina krivična djela. Mi smo danas tražili izdvajanje i drugog iskaza iz razloga gdje je već u jednom drugom predmetu pred ovim sudom ranije pravosnažno izdvojen iz spisa predmeta kao pravno nevaljan dokaz drugog svjedoka. Dakle, iz potpuno istih razloga pa očekujemo da će takva odluka biti donijeta i u odnosu na današnji prijedlog, s tim što je predsjednik krivičnog vijeća u tom predmetu gdje je donijeta ta odluka isti kao i u ovom predmetu”, naglasio je advokat Radović.

Predmet optužnice je napad na novinarku Lakić od 8. maja 2018. godine, teško ubistvo Kruščića 21. maja 2018. godine i krijumčarenje 554 kg opojne droge marihuane iz Albanije u Crnu Goru, 26. januara 2021. godine.