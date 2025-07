U Mojkovcu je danas gradska uprava na čelu sa Veskom Delićem pokušala da skine dvije državne zastave Crne Gore koje su postavljene na jarbolima na ulazu u grad, objavljeno je na društvenim mrežama.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Grupa građana u Mojkovcu spriječila je danas skidanje državne zastave na ulazu u grad, kada je Vatrogasna služba uklonila jednu od dvije postavljene zastave, kako bi umjesto nje postavili trobojku. Nakon protivljenja građana, crnogorska zastava je vraćena, kako prenosi CdM.

“Kao što su to preci Mojkovčana ranije u bitkama dokazivali svoje junaštvo i patriotizam tako su danas Mojkovčani reagovali i u trenutku sa svih strana došli da brane one zastave koje su simboli Crne Gore i zbog kojih ako treba i glava pada. Danas nije prošao naum Hordi Andrije Mandića da sruši simbol Crne Gore njenu svetu zastavu u Mojkovcu ali sasvim sigurno da će to nanovo pokušati”, napisala je na Facebooku Snežana Lakić.

Kako je poručila, Crnogorci i Crnogorke treba da znaju da će Mojkovčani braniti svojim glavama zastave kao što brane i državu i neće dozvoliti da je iko prlja i unižava.

“13. jul će biti ovoga puta u Mojkovcu ako neko pokuša da dira Crnu Goru”, poručuje ona.